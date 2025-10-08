Hé lộ 'át chủ bài' giúp Ukraine tự tin tác chiến trên biển

Theo Forbes, Ukraine đã sử dụng phương tiện mới này trong các cuộc tấn công vào cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga những tuần gần đây. Về cơ bản, đây là xuồng tự sát được tích hợp nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV) FPV sợi quang. Việc tích hợp sợi quang sẽ cho phép các UAV này hoạt động mà không cần tín hiệu vô tuyến, miễn nhiễm với tác chiến điện tử - mối đe dọa lớn nhất trong chiến tranh không người lái hiện đại.

Sự đổi mới này đánh dấu lần đầu tiên máy bay không người lái sợi quang được triển khai từ mặt biển. Trước đó, Ukraine chủ yếu triển khai những máy bay không người lái không thể gây nhiễu này trên đất liền để tấn công thiết bị gây nhiễu và các vị trí kiên cố của Nga. Việc Ukraine tích hợp chúng lên các xuồng tự sát giúp mở rộng phạm vi hoạt động ra xa bờ, biến mỗi chiếc xuồng thành một "tàu sân bay không người lái" di động.

Trước đó, tháng 12/2024, Ukraine đã hé lộ khả năng này khi công bố một video cho thấy xuồng tự sát Magura triển khai máy bay không người lái FPV từ các khoang bên trong. Thân xuồng được thiết kế với các cửa sập mở, cho phép FPV cất cánh trong điều kiện được che chắn khỏi nước mặn và thời tiết.

Cả Nga và Ukraine đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống không người lái.

Nếu thông tin trên được xác nhận, việc sử dụng máy bay không người lái sợi quang phóng từ xuồng tự sát sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển máy bay không người lái của Ukraine, nơi các nền tảng giá rẻ, hiệu quả thay thế tàu chiến truyền thống.

Ông Roy Gardiner, một nhà phân tích vũ khí nguồn mở, cho biết sự đổi mới này có thể thay đổi cục diện ở Biển Đen. Theo ông Gardiner: "UAV FPV bằng sợi quang được trang bị trên xuồng tự sát sẽ cho phép tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển mà không bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử... Vũ khí này phù hợp với các mục tiêu tầm xa, chẳng hạn như Tuapse và Novorossiysk".

Ông Samuel Bendett, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ, đánh giá Ukraine hiện đang dẫn đầu thế giới trong việc phát triển nhiều phương tiện không người lái khác nhau cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đây là một bước tiến vượt xa nhiều quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến.