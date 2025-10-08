UAV Nga đánh trúng hạ tầng trọng yếu ở Chernihiv, hơn 61.000 người bị ảnh hưởng

Hỏa hoạn ở Chernihiv sau đòn tập kích bởi UAV (ảnh: Kyiv Post)

UAV tập kích dữ dội Chernihiv

Hôm 7/10, giới chức Ukraine cho hay, hạ tầng năng lượng ở thành phố Pryluky, vùng Chernihiv bị tập kích bởi hàng loạt máy bay không người lái (UAV).

Một cơ sở năng lượng quan trọng ở Pryluky bị hư hại sau vụ tấn công, không có thương vong, nhưng gây mất điện diện rộng, giới chức Chernihiv thông báo.

Cơ quan quản lý quân sự vùng Chernihiv hôm 7/10 đã thông báo lịch cắt điện kéo dài hàng giờ trong khu vực. Nếu tình hình ổn định, thời gian cắt điện sẽ rút ngắn.

“Ở Pryluky, nhiều gia đình vẫn chưa có điện sau vụ tập kích. Các công ty đang nỗ lực để khôi phục nguồn cấp điện nhanh nhất có thể”, Cơ quan quản lý quân sự vùng Chernihiv thông báo.

Công ty điện lực Chernihivoblenergo cho biết, hơn 61.000 khách hàng bị cắt điện vào cùng một thời điểm.

“Xin hãy kiên nhẫn. Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để khôi phục nguồn điện”, Chernihivoblenergo cho biết.

Ukraine cáo buộc quân đội Nga nhắm mục tiêu vào mạng lưới đường sắt (ảnh: Kyiv Post)

Nhiều khu vực bị UAV tấn công

Theo Kyiv Post, hôm 7/10, quân đội Nga phóng hàng loạt UAV vào cơ sở năng lượng và hạ tầng đường sắt ở các khu vực Poltava, Chernihiv và Sumy.

Ở Poltava, UAV nhắm mục tiêu vào các trụ sở hành chính, nhà kho, nhà ga đầu máy xe lửa, trạm biến áp và mạng lưới điện, Phó Thủ tướng Ukraine – ông Oleksiy Kuleba – cho hay.

Theo ông Kuleba, nhiều đầu máy xe lửa ở Poltava bị hư hại, hơn 1.100 hộ gia đình bị cắt điện và đám cháy bùng lên ở một số tòa nhà hành chính, sau đòn tập kích của quân đội Nga.

Ở Nizhyn và Novhorod-Siverskyi (vùng Chernihiv), UAV tập kích các ga đường sắt, khiến nhiều chuyến tàu bị gián đoạn.

Ở Sumy, các vụ nổ được ghi nhận từ khoảng 6 giờ sáng 7/10 (giờ địa phương). Nhiều khu vực trong thành phố bị cắt điện. UAV rơi xuống quận Zarichnyi (thành phố Sumy) gây hỏa hoạn và khiến một số người bị thương.

Theo ông Kuleba, mục tiêu của quân đội Nga là hạ tầng năng lượng của Ukraine (khi sắp đến mùa đông) và làm tê liệt hoạt động của Ukrzaliznytsia – công ty đường sắt nhà nước.

Ông Kuleba cũng gọi hệ thống đường sắt Ukrzaliznytsia là “động mạch quan trọng của quốc gia”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.