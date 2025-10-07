UAV Ukraine tấn công mục tiêu cách xa hơn 2.000km trong lãnh thổ Nga

Nhà máy lọc dầu Antipinsky, nằm ở phía Đông Nam thành phố Tyumen, Nga

Các quan chức Tyumen tuyên bố trên Telegram rằng 3 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ phía trên 1 “cơ sở công nghiệp” trong thành phố, đồng thời cho biết không có hỏa hoạn, thương vong hay vụ nổ nào xảy ra trong vụ tấn công. Theo các quan chức, cơ sở này đang hoạt động “không bị gián đoạn” sau vụ tập kích.

Kênh truyền thông Nga ASTRA dẫn lời người dân địa phương cho biết mục tiêu tấn công của UAV Ukraine ​​có thể là nhà máy lọc dầu Antipinsky, nằm ở phía Đông Nam thành phố Tyumen. Người dân địa phương nói rằng đã nghe thấy tiếng xe cứu hỏa trên đường đến hiện trường trong khoảng thời gian từ 20h-21h (theo giờ địa phương) tối 6-10. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết không có vụ cháy nào xảy ra tại nhà máy lọc dầu này.

Tờ Kyiv Independent cho rằng có khả năng UAV tầm xa của Ukraine đã được sử dụng, nhưng quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về vụ tấn công này.

Ukraine thường xuyên tập kích các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự của Matxcơva. Kiev cũng tăng tần suất tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tháng gần đây.

Theo tờ Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu Nga đã bị tấn công kể từ tháng 8-2025, khiến xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.