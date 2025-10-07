Ông Trump: Đã có quyết định liên quan tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã “gần như đã đưa ra quyết định” về việc có cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không, theo tờ The Kyiv Independent.

“Tôi nghĩ mình muốn biết họ sẽ làm gì với chúng, họ định gửi chúng đi đâu, tôi đoán vậy. Tôi cần phải hỏi câu đó” - ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi về khả năng gửi lô vũ khí này, ông Trump nói thêm rằng ông “không tìm kiếm sự leo thang", song không nêu chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong bối cảnh Washington còn do dự, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-10 cảnh báo rằng xu hướng “tích cực” trong quan hệ Mỹ-Nga sẽ bị phá hủy nếu Washington chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Việc cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa, bao gồm Tomahawk, cho Ukraine sẽ làm sụp đổ những tín hiệu tích cực đang manh nha trong quan hệ giữa Nga và Mỹ” - ông Putin nói.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 28-9 cũng xác nhận Washington “đang xem xét” khả năng cung cấp Tomahawk cho Kiev.

“Quyết định cuối cùng sẽ do tổng thống đưa ra. Và ông ấy sẽ làm điều gì phù hợp nhất với lợi ích của nước Mỹ” - ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News.

Ông Trump đến nay không nêu cụ thể “quyết định” mà ông đã ám chỉ là gì. Tuy nhiên, hãng Reuters ngày 2-10 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và 3 nguồn thạo tin rằng Washington nhiều khả năng sẽ không chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo các nguồn tin này, Mỹ có thể lựa chọn cung cấp những hệ thống tầm ngắn hơn, hoặc để các đồng minh châu Âu mua vũ khí tầm xa cho Kiev.

Trước đó, Kiev đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk, được cho là sẽ tăng cường đáng kể năng lực tấn công của Ukraine hiện vốn hiện chủ yếu dựa vào máy bay không người lái cho các đòn đánh tầm xa. Giới chức Ukraine từng khẳng định loại vũ khí này sẽ giúp họ có thể tấn công vào các trung tâm chỉ huy và kho tiếp tế nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tomahawk là một trong những vũ khí chủ lực của Mỹ, có khả năng bay thấp, thực hiện các thao tác né tránh và có thể được lập trình lại ngay trong khi bay.

Hiện Ukraine đang sử dụng tên lửa Storm Shadow do phương Tây viện trợ, có tầm bắn khoảng 250 km, ngắn hơn rất nhiều so với Tomahawk (có tầm hoạt động từ 1.600 đến 2.500 km).

Trong khi đó, Nga vẫn duy trì ưu thế lớn về tên lửa, thường xuyên tấn công các thành phố Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo Iskander.