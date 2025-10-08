Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine

Nga đã triển khai hàng chục máy bay không người lái Shahed, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng tại Ukraine tối 7-10 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ đang khắc phục hậu quả sau khi quân đội Nga tấn công khu vực Dnipropetrovsk. Ảnh: Telegram

Thị trưởng TP Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul thông báo trên Telegram rằng 30 máy bay không người lái Shahed đã hướng về thành phố. Lực lượng không quân Ukraine cũng xác nhận các nhóm máy bay không người lái tiến về cùng hướng.

Các kênh Telegram địa phương sau đó cũng ghi nhận nhiều vụ nổ trong thành phố. Ông Vilkul hôm 8-10 cho biết lực lượng đối phương đã tấn công Kryvyi Rih bằng máy bay không người lái và bom dẫn đường.

Hệ thống phòng không được kích hoạt và bắn hạ tổng cộng 29 máy bay không người lái. Ông Vilkul xác nhận các cuộc không kích ở Kryvyi Rih, bao gồm các cộng đồng Zelenodolsk và Novopillya, đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, tất cả dịch vụ công cộng, bệnh viện và giao thông trong thành phố đều hoạt động bình thường. Ông Vilkul cho rằng Nga đã pháo kích Nikopol và Marhanets bằng pháo binh, pháo phản lực phóng loạt và máy bay không người lái.

Nga cũng đã tấn công vào một cơ sở năng lượng ở quận Nizhyn khiến hơn 4.500 người sống trong cảnh mất điện. Đài truyền hình Chernihiv OVA đưa tin khu vực này hứng chịu 50 cuộc tấn công trong 24 giờ qua, hầu hết do máy bay không người lái thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov hôm 8-10 cho rằng động lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine gần như cạn kiệt.

Sáng kiến này vốn được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 ở Alaska.

Thứ trưởng Ryabkov, người giám sát quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cáo buộc các cường quốc châu Âu đã phá hoại các nỗ lực hòa bình. Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho biết khả năng Mỹ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với một sự thay đổi "về chất" trong cuộc xung đột.

Hồi đầu tuần này, ông Donald Trump cho hay ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk trước khi đồng ý cung cấp chúng vì ông "không muốn leo thang xung đột".