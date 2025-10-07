Động thái lạ của Nga ở bãi thử hạt nhân cách Ukraine khoảng 2.500 km

Nga đã bắt đầu xây dựng các công trình chống UAV tại bãi thử hạt nhân trên quần đảo Novaya Zemlya. Ảnh: Google Earth/The Barents Observer.

Google Earth gần đây đã cập nhật hình ảnh vệ tinh của quần đảo, lần đầu tiên cho phép khảo sát chi tiết khu vực bằng dữ liệu phi thương mại. Ảnh chụp đảo Severny thuộc quần đảo Novaya vào ngày 14/8, cho thấy ba hàng bồn chứa nhiên liệu cung cấp được che phủ bằng lưới kim loại màu xanh.

Những cấu trúc này được gọi là “giáp lồng”, được thiết kế để bảo vệ bồn chứa khỏi các cuộc tấn công bằng UAV, giúp ngăn ngừa nổ hoặc cháy.

Trong các bức ảnh chụp trước đây, bồn chứa nhiên liệu không được bọc lưới bảo vệ bằng kim loại. Các bồn chứa nhiên liệu này được phía Nga sử dụng để chứa xăng, đảm bảo hoạt động của các thiết bị chuyên dụng tại bãi thử hạt nhân.

Những tấm lưới này có thiết kế tương tự như những tấm lưới được lắp đặt tại nhiều cơ sở quân sự khác của Nga nằm gần tiền tuyến.

Các ảnh chụp vệ tinh trước đây không cho thấy các lưới bảo vệ bằng kim loại tại quần đảo Novaya Zemlya. Ảnh: Google Earth/The Barents Observer.

Hình ảnh lưới kim loại màu xanh cũng xuất hiện tại căn cứ không quân Olenya trên bán đảo Kola ở vùng Murmansk của Nga để bảo vệ các bồn chứa nhiên liệu máy bay khỏi đòn tấn công từ UAV.

Động thái của Nga được cho nhằm đối phó với việc Ukraine đang mở rộng kho vũ khí tầm xa, trong đó các UAV có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách gần 2.000km.

Novaya Zemlya là một quần đảo của Nga ở Bắc Cực, nằm giữa biển Barents và biển Kara. Năm 1954, Liên Xô chọn nơi này làm nơi thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tổng cộng có hơn 200 vụ thử hạt nhân diễn ra ở Novaya Zemlya trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1990.

Sau năm 1990, Nga chỉ thực hiện thử nghiệm phụ ở bãi thử, nghĩa là thử nghiệm dùng plutonium hoặc nguyên liệu hạt nhân nhưng không tạo ra phản ứng nổ.

Phương Tây từng lo ngại Nga có thể tái thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở Novaya Zemlya, trong bối cảnh căng thẳng leo thang do xung đột ở Ukraine.