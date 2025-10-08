Ông Putin nói về bước tiến của Nga ở Ukraine từ đầu năm đến nay

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

“Hiện nay, quyền chủ động chiến lược hoàn toàn nằm trong tay Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga”, ông Putin phát biểu trong chuyến công tác tới vùng tây bắc nước Nga vào ngày 7/10.

Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định những quyết định được đưa ra vào tháng 2/2022 là “đúng đắn và kịp thời”, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đề cập các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng và các nhà máy lọc dầu Nga, ông Putin nói “Kiev đang nỗ lực chứng tỏ chút thành công nào đó trước các nhà tài trợ phương Tây”. Tổng thống Nga nhấn mạnh sự đối lập ở tiền tuyến, nơi “quân đội Ukraine đang rút lui toàn diện”.

Ông Putin cũng tiết lộ trong năm 2025, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 5.000 km² lãnh thổ và 212 khu dân cư ở Ukraine.

Tuần trước, trong phiên toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai lần thứ 22, ông Putin khẳng định Nga có đủ nhân lực để thực hiện chiến dịch mà không cần tuyển quân hàng loạt và “càng không có chuyện cưỡng ép tòng quân”.

Pháo phản lực Nga khai hỏa trong xung đột. Ảnh: Sputnik.

Theo ông Putin, mục tiêu cuối cùng của Nga là “kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và tạo ra các điều kiện bảo đảm an ninh cho Nga”, trong đó Ukraine phải “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa”.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc bảo đảm cho các hoạt động thành công của quân đội. Ông Putin nói quá trình phát triển vũ khí mới và cung cấp cho lực lượng vũ trang đang được đẩy nhanh, đồng thời khẳng định ngành quốc phòng Nga “đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội về vũ khí chính xác, tên lửa, đạn dược, trang bị và phương tiện quân sự”.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, ông Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

“Các đợt tấn công quy mô lớn, có mục tiêu vào cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine vẫn đang tiếp diễn”, ông Gerasimov báo cáo trong cuộc họp với ông Putin cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, nhấn mạnh rằng các đòn đánh chủ yếu nhằm vào “những địa điểm sản xuất vũ khí và tên lửa của Ukraine”.

Theo tờ Ukrainska Pravda, trước khó khăn do Nga đẩy mạnh tập kích tầm xa, Ukraine đã phải tăng 30% mức nhập khẩu khí đốt để bù đắp thiếu hụt trong nước. Ukraine mới đạt thỏa thuận vay thêm 800 triệu USD từ châu Âu để chi cho nhập khẩu khí đốt.