Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Nhóm lực lượng Vostok (Nga) đã chiếm được Novovasilovskoye dọc bờ sông Yanchur. Khu định cư này đã bị Trung đoàn Súng trường Cơ giới 394 thuộc Nhóm quân Vũ trang Hợp nhất số 5 tấn công.

"Trong quá trình tấn công, Nhóm lực lượng Vostok đã kiểm soát Novovasilovskoye và kéo cờ Liên bang Nga lên. Quân đội đã kiểm soát một khu vực rộng hơn bốn km vuông ở bờ phải sông Yanchur", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

"Nhóm lực lượng Vostok tiếp tục tiến hành các hoạt động chiến đấu đẩy lùi kẻ thù ra khỏi các vị trí kiên cố và kiểm soát vùng đất Zaporozhye và Dnepropetrovsk", báo cáo cho biết thêm.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào khu định cư được hỗ trợ bởi các cuộc không kích dữ dội bằng bom lượn có điều khiển và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Bằng cách chiếm Novovasilovskoye, Nhóm lực lượng Vostok đã phá vỡ hiệu quả hệ thống phòng thủ của Ukraine giữa Vyshneve (nằm ở phía bắc Dnepropetrovsk) và Poltavka (xa hơn về phía nam ở Zaporozhye) chia đôi toàn bộ phòng tuyến này.

Lực lượng Kiev ở Poltavka hiện đang phải đối mặt với một tình huống rất tồi tệ. Trên thực tế, đã có báo cáo rằng quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công vào khu định cư này.

Tình hình ở Okhotnyche và Movomykolaivka, nằm giữa Poltavka và Novovasilovskoye, dường như còn tồi tệ hơn. Quân đội Nga đang tiến về vùng ngoại ô phía đông của hai khu định cư từ Olhivske. Giờ đây, họ cũng đang bị Novovasilovskoye tấn công.

Ukraine có thể gửi quân tiếp viện để tăng cường phòng thủ giữa Zaporozhye và Dnepropetrovsk. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối, đặc biệt là ở khu vực Dobropillia và xung quanh thành phố Pokrovsk theo hướng Donetsk.

Lực lượng Kiev hiện cũng đang phải đối mặt với các đợt tấn công của Nhóm lực lượng Trung tâm. Ngày 5/10, có thông tin cho biết, quân đội Nga đã đạt được một số thắng lợi đáng kể ở vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk, thắt chặt kiểm soát hỏa lực đối với thành phố trọng điểm này. Quân đội cũng tiến quân quanh Chervonyi Lyman, nằm ở phía đông bắc thành phố, đe dọa tuyến đường nối liền thành phố với Dobropillia ở phía bắc.