Chiến đấu cơ Trung Quốc mang tên lửa áp sát máy bay quân sự Canada ở khoảng cách 60 mét

Chiến đấu cơ Trung Quốc mang tên lửa áp sát máy bay quân sự Canada. Ảnh: CBS News.

Theo phóng viên đài CBS (Mỹ) có mặt trên máy bay quân sự CP-140 Aurora của Không quân Hoàng gia Canada, phi hành đoàn khi đó đảm nhận nhiệm vụ theo dõi các tàu Triều Tiên bị nghi tham gia hoạt động buôn bán không phép, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

“Có vài con tàu trông đáng ngờ hơn hẳn”, một chỉ huy máy bay nói với phóng viên CBS.

Hoạt động này diễn ra trong không phận quốc tế, trên vùng biển Hoa Đông. Nhiệm vụ của Aurora là thu thập hình ảnh, video về các tàu khả nghi rồi chia sẻ thông tin với Cơ quan điều phối thực thi của Liên Hợp Quốc.

Máy bay Canada thực hiện nhiệm vụ khi cất cánh từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản. Đây là căn cứ lớn nhất của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Một chiến đấu cơ Trung Quốc khi đó bất ngờ áp sát chiếc Aurora của Canada ở khoảng cách chỉ khoảng 60 mét. Không hài lòng với sự hiện diện của máy bay Canada, phi công Trung Quốc gửi thông điệp cảnh báo qua đường dây liên lạc vô tuyến. Đáp lại, viên chỉ huy Canada trả lời: “Tôi là máy bay Canada hoạt động trong không phận quốc tế, thực hiện nghĩa vụ chung của các quốc gia”.

Không có phản hồi bằng lời nào từ phía Trung Quốc, nhưng phi công vẫn bám theo chiếc Aurora thêm khoảng 30 phút nữa.

"Miễn là mọi việc được duy trì chuyên nghiệp và an toàn, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn", Chuẩn tướng Jeff Davis của quân đội Canada, nói với phóng viên CBS.

Chiến đấu cơ Trung Quốc sau đó biến mất, nhưng đó chỉ là sự tạm dừng. Vài giờ sau, một máy bay khác xuất hiện, lần này mang theo tên lửa, tiếp tục áp sát máy bay Canada.

Phi công lái máy bay quân sự Canada nói với phóng viên CBS, rằng sự xuất hiện của chiến đấu cơ Trung Quốc khiến “nhiệm vụ thêm phần căng thẳng”. “Đôi khi họ cố gắng cơ động để chặn hướng bay, nhưng chúng tôi luôn cố giữ an toàn cho máy bay trong khi vẫn tiếp tục nhiệm vụ”, phi công này nói.

Sau 9 giờ làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, chiếc Aurora quay trở lại căn cứ ở Nhật Bản an toàn.