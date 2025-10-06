Nga lần đầu tấn công thành trì kiên cố nhất của Ukraine ở vùng Donetsk bằng vũ khí “không thể ngăn chặn”

UAV gắn dây cáp quang sau khi được sử dụng để lại những cuộn dây siêu mỏng giống như tơ nhện. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 4/10, khi một chiếc ôtô bị UAV gắn cáp quang đánh trúng ở thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk. Giới chức Ukraine không cho biết mục tiêu bị tấn công có chở các quân nhân hay không và thương vong liên quan.

UAV gắn dây cáp quang là một trong những vũ khí khó bị ngăn chặn nhất của Nga trong xung đột ở Ukraine. Khác với những loại UAV thông thường dùng sóng radio, chúng được điều khiển qua dây cáp quang mảnh nối trực tiếp với trạm điều khiển, khiến các hệ thống gây nhiễu điện tử hoàn toàn không có tác dụng.

UAV gắn dây cáp quang cũng thường bay thấp, lao vào mục tiêu với tốc độ cao khiến việc đánh chặn bằng vũ khí thông thường gặp nhiều khó khăn. Hạn chế của mẫu UAV này là cuộn cáp quang có thể nặng tới 5 kg, làm giảm tải trọng và khả năng cơ động của thiết bị, cũng như phạm vi hoạt động thường dưới 10 km. Tuy nhiên, việc miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử khiến loại UAV này trở nên đặc biệt nguy hiểm tại những khu vực có mật độ gây nhiễu cao.

Nga đang ngày càng rút ngắn khoảng cách với thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine. Ảnh: Suriyak/X.

Diễn biến mới cũng cho thấy Nga đang ngày càng tiến gần hơn tới Kramatorsk – thành trì kiên cố nhất của Ukraine ở vùng Donetsk. Đây là trung tâm điều phối tất cả các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine ở miền đông.

Hiện tại, các lực lượng Nga đang tiến gần hơn tới Kramatorsk từ hướng đông. Nhưng Nga sẽ cần kiểm soát các thành phố tiền tuyến như Lyman và Siversk trước khi có thể nhắm tới bao vây Kramatorsk. Ở phía nam, lực lượng Nga chỉ có thể áp sát Kramatorsk một khi vượt qua thành phố Kostyantynivka.

Đơn vị chủ yếu sử dụng UAV gắn dây cáp quang của Nga hiện tại là Rubicon. Đơn vị này được cho là đã nhiều lần phá hủy các hệ thống vũ khí giá trị cao của Ukraine, bao gồm tên lửa HIMARS.

Để đối phó, Ukraine đang phát triển các công nghệ phát hiện mới, sử dụng tia laser và cảm biến âm thanh nhằm dò tìm đường dây sợi quang gần như vô hình của những UAV này.