Giao thông rối loạn trong mưa ngập ở TP HCM

Lúc 18h30, đường Nguyễn Hữu Cảnh và Điện Biên Phủ đoạn dưới ga metro Tân Cảng (quận Bình Thạnh cũ) dẫn lên cầu Sài Gòn ken đặc phương tiện. Xe máy, ôtô nhích từng chút để di chuyển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, rãnh áp thấp hoạt động mạng đã gây mưa diện rộng tại TP HCM và Nam Bộ. Mưa lớn cùng lúc triều cường dâng cao, có nơi vượt mức báo động 3, gây ngập úng nhiều khu vực.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ cầu vượt Văn Thánh 2 ùn tắc kéo dài 2 km đến nhà ga Tân Cảng. Đây là tuyến đường huyết mạch vào trung tâm thành phố, luôn có mật độ xe đông đúc cộng thêm mưa lớn khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, nhiều tuyến đường Điệp Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng dày đặc xe. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ, dẫn từ quận 1 về TP Thủ Đức cũ, hàng nghìn ôtô, xe máy xếp hàng dài khoảng một km.

Cách khu vực trên gần 10 km, mưa lớn khiến đường Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức cũ) kẹt xe kéo dài, gây gián đoạn giao thông. Xe cứu thương không thể di chuyển. Nhiều người mệt mỏi vì phải chờ trong đám đông, khói bụi, mưa ngập.

Tại đường Đỗ Xuân Hợp, nước dâng cao lút bánh xe khiến nhiều người chật vật đi lại.

Ở đoạn nước dâng cao hơn nửa mét, xe bị chết máy hàng loạt. Người dân phải bì bõm lội nước trong mưa để tìm nơi sửa.

Tại một số nơi ngập sâu, ôtô chạy qua lại tạo nhiều đợt sóng mạnh quật ngã người đi xe máy. Hai mẹ con bị sóng đánh trôi về phía vỉa hè trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Xe máy bị sóng đánh ngã ngay đầu ôtô buýt, người đi đường gần đó chạy lại hỗ trợ tránh va chạm giao thông.

Không chỉ xe máy, ôtô cứu thương ngập nước dẫn tới chết máy phải dừng giữa đường.

Trước đó, trong buổi chiều mưa cùng với triều cường khiến một số tuyến đường ở khu vực Thảo Điền (quận 2 cũ) ngập sâu. Sóng từ bờ sông đánh vào làm người và xe té ngã.

Nước ngập nửa bánh xe trên đường Quốc Hương trên đoạn dài khoảng 300 m. Xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà sau giờ tan tầm.

Giông lốc làm cây cao khoảng 5 m ở đường Nghĩa Thục, phường An Đông (quận 5 cũ) đổ đè xe máy và ôtô, may mắn tài xế không bị thương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, trong một tuần tới, TP HCM tiếp tục mưa lớn do rãnh áp thấp vẫn duy trì. Người dân cần đề phòng dông lốc, ngập úng tại các vùng trũng thấp.