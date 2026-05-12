UAE "bí mật không kích Iran", các nước vùng Vịnh khó ngồi yên?

Việc UAE - một quốc gia vùng Vịnh có tiềm lực quân sự mạnh - trực tiếp tham gia đánh dấu một bước chuyển biến nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài 10 tuần qua.

Thông tin này xuất hiện cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "nguy kịch", làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn leo thang mới sau giai đoạn tạm lắng ngắn ngủi.

Theo nguồn tin từ WSJ, UAE đã thực hiện chuỗi hoạt động quân sự vào Iran mà không công bố rộng rãi, đơn cử là cuộc tấn công hồi đầu tháng 4 vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran tại vịnh Ba Tư.

Vụ việc gây hỏa hoạn lớn và làm tê liệt công suất của cơ sở này trong nhiều tháng.

Khói đen bốc lên từ bên trong nhà máy lọc dầu Lavan trên đảo Lavan thuộc vịnh Ba Tư vào ngày 8-4. Ảnh: Telegram

Phía Iran thời điểm đó gọi đây là hành vi thù địch và đáp trả bằng hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào UAE và Kuwait.

WSJ ước tính Iran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ UAE - con số cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác trong cuộc xung đột.

Những cuộc tập kích này gây thiệt hại nặng nề đến ngành hàng không, du lịch và thị trường bất động sản của UAE, dẫn đến làn sóng sa thải nhân viên.

Không chỉ vậy, diễn biến đó buộc Abu Dhabi phải thay đổi chiến lược. Từ đây họ xem Iran là một thực thể đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và mô hình kinh tế của nước này.

Nguồn tin của WSJ cho biết phía Mỹ không phản đối, thậm chí là âm thầm ủng hộ sự tham gia của UAE. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng từ chối bình luận chính thức về các cuộc không kích nói trên.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất hòa bình từ Tehran. Phía Iran đưa ra các điều kiện bao gồm: bồi thường thiệt hại chiến sự, dỡ bỏ trừng phạt và phong tỏa hàng hải, đồng thời yêu cầu công nhận chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội, ông Donald Trump gọi phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và không đáng để xem xét.

Ông Trump cáo buộc Iran nuốt lời trong vấn đề bàn giao uranium làm giàu cấp độ cao và nhắc lại lịch sử 47 năm Iran đối đầu với Mỹ. Ông tuyên bố đầy cứng rắn: "Họ sẽ không còn cười nhạo chúng tôi được nữa!"

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo tạp chí Newsweek, áp lực ngoại giao dự kiến sẽ gia tăng trong những ngày tới khi Washington cân nhắc giữa việc tiếp tục theo đuổi đàm phán hoặc chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài với sự tham gia của thêm nhiều bên trong khu vực.

Nhiều khả năng các nước vùng Vịnh sẽ xem xét lại vị thế của mình.

Cùng lúc đó, các chuyên gia cảnh báo Tehran có thể lợi dụng tình hình để gây chia rẽ các nước Ả Rập, giữa bối cảnh xung đột đang chực chờ bùng phát ra toàn khu vực.