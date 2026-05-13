Nắng nóng ở miền Bắc khi nào thì kết thúc?

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vòng một tháng tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5.2026.

"Số ngày nắng nóng trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế" - ông Hòa cho hay.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ không kéo dài lâu, khả năng đến khoảng 15/5; ở Nam Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 15-16/5. Nắng nóng ở Trung Bộ xảy ra trong nhiều ngày hơn, từ khoảng 17/5 sẽ có xu hướng giảm nhiệt.

Trong ngày 13/5, hình thái thời tiết này chỉ xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Ngày 14/5, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nắng nóng Bắc Bộ không kéo dài lâu.

Tại Hà Nội, nắng nóng trong hai ngày, sau đó lại tái diễn chuỗi ngày mưa rào và dông. Cụ thể, ngày 14-15/6, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C, thấp nhất dao động 27-28 độ C.

Sang ngày 16/5, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 34°C, tiệm cận nắng nóng, thời tiết vẫn khó oi bức. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này không có nhiều biến động, phổ biến 27 độ C.

Ngày 17-18/5, mưa rào và dông tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất giảm về mức 31 độ C, thấp nhất 26°C. Mưa dông duy trì ở khu vực này trong ngày 19/5, tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục giảm còn 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 20-22/5), Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tăng trở lại về ngưỡng 31 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động 25-26 độ C.

Về việc tháng 5 liệu có thể xuất hiện cơn bão hay áp thấp nhiệt đới hay không, cơ quan khí tượng thuỷ văn cho biết, trong 1 tháng tới, có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Theo số liệu trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông có 0,7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới và 0,1 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Về tình hình mưa dông, trong một tháng tới, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng. Đặc biệt, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng cuối tháng 5, khu vực Bắc Bộ từ khoảng tháng 6.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, những thông tin dự báo thời hạn tháng mang tính xu thế. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết và khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan.