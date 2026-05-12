Chiến sự Trung Đông ngày 12-5: Iran tung "lá bài" uranium làm giàu 90% kèm cảnh báo cứng rắn

Viết trên X hôm 12-5, ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho biết việc làm giàu uranium đến 90% có thể là một trong những lựa chọn mà Iran sử dụng nếu phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự mới.

Cho đến nay, Iran đã sở hữu urianium làm giàu cao với độ tinh khiết lên đến 60%. Mức 90% sẽ là cấp độ vũ khí.

"Chúng tôi sẽ xem xét điều này tại quốc hội" - ông Rezaei viết.

"Pháo đài hạt nhân" Fodow của Iran, với phần lớn cơ sở hạ tầng ẩn trong lòng núi - Ảnh: MAXAR Technologies

Trước đó vào hôm 11-5, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami từng tuyên bố công nghệ hạt nhân không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông nhấn mạnh khả năng làm giàu uranium là điều không thể thương lượng, theo hãng tin Mehr.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran vẫn bế tắc. Tình hình thêm căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Doanld Trump bác bỏ các đề xuất từ phía Iran, thậm chí cho biết thỏa thuận giữa đôi bên "đang nguy kịch" trong một bình luận hôm 11-5.

Cũng trong ngày 12-5, Tasnim dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh, Phó Chỉ huy chính trị của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Iran không có thái độ thù địch hay xung đột với người dân trên thế giới, mà vấn đề nằm ở "các chính phủ luôn tìm cách gây thù địch với Iran".

Ông Akbarzadeh cho biết trong lĩnh vực năng lượng, thương mại hàng hóa và vận chuyển quá cảnh, Iran không những không tạo ra bất kỳ trở ngại nào mà còn cung cấp các dịch vụ rộng rãi cho thế giới, bao gồm việc hộ tống các tàu đi qua vùng biển thuộc lãnh thổ Iran miễn phí (kể cả các tàu thuộc về một số quốc gia thù địch), như một phần của chính sách giảm leo thang và đảm bảo an ninh.

“Chúng tôi đã tìm kiếm hòa bình và an ninh trong khu vực nhưng ngày nay tình hình đã thay đổi và các chính sách mới đang được thực hiện liên quan đến eo biển Hormuz, kết quả của việc này cả thế giới sẽ thấy” - ông Akbarzadeh cảnh báo.

Cùng ngày 12-5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran tin rằng vẫn còn dư địa cho ngoại giao với Mỹ, bất chấp sự mất lòng tin đối với Washington.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran cần phải củng cố mọi thành quả mà lực lượng vũ trang Iran đã đạt được trên chiến trường bằng các thành quả trên mặt trận ngoại giao.