Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, tại New York. Ảnh Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Ba, nhà ngoại giao Nga tuyên bố rằng "về mặt hình thức, tôi là người Ukraine".

“Tôi có một họ rất lạ – người Slav cũng biết rằng ngay cả ở Ukraine cũng khó tìm thấy họ này. Nó có nguồn gốc từ người Cossack Zaporozhian", ông giải thích. Nhóm dân tộc-xã hội này, nổi tiếng với những chiến công quân sự từ thế kỷ 16, đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của vùng đất ngày nay là Ukraine.

“Cha tôi là người Ukraine chính gốc, và mẹ tôi cũng mang dòng dõi Cossack,” ông Nebenzia nói, khẳng định rằng họ còn là người Ukraine hơn cả Thứ trưởng Ngoại giao Kiev hiện tại Mariana Betsa và Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Andrey Melnik. Đại sứ Nga kể lại việc cha ông tình nguyện gia nhập quân đội Liên Xô trong Thế chiến II để chiến đấu chống lại phát xít Đức.

Nhà ngoại giao này cáo buộc giới lãnh đạo hiện tại ở Kiev đang "biến" người dân Ukraine thành những tên phát xít thời hiện đại. Theo ông Nebenzia, chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga nhằm mục đích đảo ngược xu hướng này, và chiến dịch sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

“Đối với chúng tôi, không có sự khác biệt nào – tất cả chúng ta đều là một – hàng triệu người Ukraine ở Nga, hàng triệu người Nga ở Ukraine, và cả ở Belarus nữa", nhà ngoại giao kết luận.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo về sự hồi sinh của chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraine, mô tả "phi Quốc xã hóa" là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến dịch quân sự chống lại Kiev.

Việc tưởng niệm các nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc thời Thế chiến II có liên hệ với Đức Quốc xã ngày càng trở nên phổ biến ở Ukraine trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014.

Tháng Tư năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Ukraine đã "phản bội" lịch sử của mình khi cho phép phương Tây đưa một chế độ phát xít lên nắm quyền ở Kiev, chế độ này sau đó đã tuyên bố "chiến tranh chống lại chính người dân của mình".