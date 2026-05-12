Thị trưởng Mỹ nhận tội làm đặc vụ cho Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11/5 cho biết trong thỏa thuận nhận tội, Elieen Wang, Thị trưởng thành phố Arcadia, bang California, thừa nhận đã cùng hôn phu cũ Yaoning "Mike" Sun truyền bá nội dung có lợi cho Trung Quốc qua website U.S. News Center.

Bà Wang và Sun bị cáo buộc điều hành website này từ năm 2020 đến năm 2022. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các nội dung này gồm những bài viết được soạn sẵn và gửi cho Wang, Sun trong một nhóm WeChat.

Trong một đoạn hội thoại vào tháng 8/2021, một người được FBI xác định là "quan chức Trung Quốc" yêu cầu Wang chỉnh sửa bài viết. Khi sửa xong, người này nhắn: "Rất tốt". Bà Wang đáp: "Cảm ơn lãnh đạo".

Các công tố viên cung cấp một bằng chứng khác, cho thấy Wang vào năm 2021 đã liên hệ với John Chen, 71 tuổi. FBI cho rằng Chen là một nhân viên tình báo cấp cao của Trung Quốc. Chen đã bị kết án 20 tháng tù năm 2024 với cáo buộc tương tự.

Thị trưởng thành phố Arcadia Eileen Wang. Ảnh: AP

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Nếu bị kết tội, bà Wang sẽ đối mặt bản án 10 năm tù.

Bà Wang được bầu vào Hội đồng Thành phố Arcadia năm 2022 và bắt đầu nhiệm kỳ Thị trưởng vào tháng 2/2026. Thành phố Arcadia có khoảng 50.000 dân, đa số là người châu Á, có mật độ người gốc Hoa cao.

Sun, vốn là nhân viên chiến dịch tranh cử của bà Wang, hồi đầu năm bị tuyên án 4 năm tù vì cáo buộc tương tự. Trước khi chấp nhận thỏa thuận nhận tội, bà Wang từng từ chối bình luận về bản án của hôn phu cũ.

Patrick Grandy, quan chức FBI cấp cao tại Los Angeles, cho rằng việc một quan chức Mỹ được dân bầu hoạt động với tư cách đặc vụ cho Trung Quốc là điều đáng lo ngại. "FBI quyết tâm truy tìm những nghi phạm là đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ nước ngoài", Grandy nói.

Thông tin được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này. Ông Trump dự kiến hội đàm với ông Tập và thảo luận nhiều vấn đề, trong đó nhiều khả năng đề cập tới vấn đề an ninh và quan hệ giữa hai siêu cường.