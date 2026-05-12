UAV của Ukraine.

Công việc Nga "làm mù" máy bay không người lái (UAV) của Ukraine là một phần trong chiến lược chiến đấu điện tử (EW) và ngụy trang đang ngày càng trở nên tinh vi.

Đến tháng 5/2026, cuộc đối đầu này đã tiến hóa thành một cuộc đua công nghệ "mèo chuột chuột" vô cùng nghiêm khắc. Nga sử dụng hai phương pháp chính để vô hiệu hóa UAV: ​​Làm mù bằng điện tử (tác động vào hệ thống điều khiển/GPS) và làm mù bằng thị giác (ngụy trang tạo UAV không thể phát hiện mục tiêu).

Các chuyên gia Nga đã phát triển các thiết bị hiển thị hình ảnh hoạt hình Liên Xô cho người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine thay vì hình ảnh thực tế, khiến đối phương mất phương hướng và gây ra tai nạn rơi máy bay không người lái, một sĩ quan mang mật danh "Aristarkh" thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 71, Quân đoàn 14, Cụm lực lượng phía Bắc cho biết với RIA Novosti.

"Một trong những sản phẩm của chúng tôi là 'Cứ chờ xem!', một sản phẩm khác là 'Cheburashka và Gena', và 'Koloboki đang điều tra' - đó là sản phẩm thứ ba.

Đầu tiên, chúng tôi đã chặn bắt thông tin. Chúng tôi kiểm tra xem đó là thông tin của chúng ta hay của kẻ thù. Bạn gửi tranh biếm họa, kẻ thù theo dõi, và chúng không biết thông tin đó sẽ đi đến đâu. Và chúng cứ thế mà thất bại," Aristarkh giải thích.

Hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái sử dụng kỹ thuật thay thế hình ảnh này được gọi là "Marker Hertz". Người lính này là một trong những người tạo ra nó khi ông đứng đầu một xưởng chuyên dụng. Theo ông, họ cũng đã thử nghiệm một thiết bị nhỏ gọn và mạnh mẽ có tên là "Zerkalo".