Ngừng bắn với Nga kết thúc, Ukraine muốn châu Âu nhận "vai trò" mới

PravdaUkraine hôm nay (12/5) dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định các lực lượng của Kiev có đủ khả năng sử dụng vũ khí tầm xa như máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đe doạ các sân bay của Nga ở loạt đô thị lớn, bao gồm thủ đô Moskva và thành phố St. Petersburg.

Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng Nga có thể sẽ "có động lực" tham gia một thoả thuận với Ukraine về việc dừng tấn công sân bay của nhau.

"Có lẽ chúng ta cần một vai trò mới cho châu Âu trong nỗ lực hòa bình của mình. Có thể chúng ta có thể thử giải quyết vấn đề này hoặc đạt được một thỏa thuận 'ngừng bắn sân bay'. Các đồng minh châu Âu có thể thiết lập một cơ chế để bắt đầu thảo luận", ông phát biểu.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, mọi nỗ lực của châu Âu sẽ không thay thế vai trò của Mỹ trong các cuộc đàm phán 3 bên giữa Washington, Kiev và Moskva. Politico dẫn lời quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết ông Sybiha đã thảo luận với EU về chủ đề trên.

Tuyên bố của ông Sibiha được đưa ra vài ngày sau khi tờ Financial Times đưa tin các nhà lãnh đạo EU đang chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tin rằng EU có "tiềm năng" để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khối này nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngày 8/5, trả lời hãng tin Reuters về thông tin của Financial Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với mọi bên. Ông ấy đã nhiều lần tuyên bố điều đó".

Nga chưa bình luận về thông tin mới nhất của Ukraine. Interfax sáng 12/5 cho biết, lệnh ngừng bắn ở Ukraine theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc từ nửa đêm cùng ngày. Nga cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn hàng ngàn lần.

Đêm 11/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì khẳng định "mặt trận không hề yên tĩnh và giao tranh đã nổ ra". Đáng chú ý, ông Zelensky tuyên bố Ukraine "đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới" nhắm vào Nga, nhưng không nêu chi tiết.

Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 5. Dưới các nỗ lực trung gian của Mỹ thời Tổng thống Trump, Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng ở các cấp độ khác nhau.

Các cuộc tiếp xúc đó giúp hai bên hiểu rõ hơn lập trường, song chưa đạt tiến bộ lớn. Trở ngại lớn nhất trong đàm phán tiếp tục xoay quanh vấn đề lãnh thổ Donbass, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, cũng như quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga nắm giữ.

Nga nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass. Tính đến tháng 5/2026, Ukraine còn kiểm soát gần 20% diện tích tỉnh Donetsk và khu vực này đang tiếp tục thu hẹp dưới sức ép tiến công của Nga. Tuy nhiên, Kiev vẫn bác bỏ khả năng nhượng bộ về lãnh thổ.