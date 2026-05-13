Hai người bất ngờ dừng ô tô, đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Sự kiện: An toàn giao thông

Hai người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng, cự cãi rồi lao vào đánh nhau.

Ngày 13-5, Công an phường Bình Lợi Trung, TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông đuổi đánh nhau giữa đường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh hai người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường, cự cãi rồi lao vào xô xát. 

Video cho thấy một người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới rồi cả hai đuổi đánh ngay giữa làn xe đang chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 10 giờ 15 cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện lực lượng công an đang xác minh, mời hai người đàn ông đến trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.

Người đàn ông đang chạy xe máy bất ngờ bị tấn công từ phía sau, ngã xuống đường; công an đang truy tìm những người liên quan.

Theo Anh Vũ

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 12:25 PM (GMT+7)
