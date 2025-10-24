Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo 20 binh sĩ Triều Tiên vượt biên

Tối 23-10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cáo buộc khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều trong thời gian ngắn vào cuối tuần qua và quay trở về ngay sau khi binh sĩ Hàn Quốc bắn phát súng cảnh cáo, theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo JCS, các binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) tại TP biên giới Paju vào ngày 19-10.

Thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: YONHAP

Quân đội Hàn Quốc theo dõi hoạt động của các binh sĩ này đã phát đi nhiều cảnh báo và nổ súng cảnh cáo khi các binh sĩ tiếp tục di chuyển về phía nam. Các quân nhân Triều Tiên sau đó đã quay trở về phía Triều Tiên mà không có bất kỳ phản ứng cụ thể nào.

JCS cho biết những binh sĩ này được cho là đang làm việc gần khu vực biên giới, chẳng hạn như phát quang đất hoặc gài mìn trong vùng đệm, và nhiều khả năng đã vô tình vượt qua biên giới trong khi làm nhiệm vụ. Một số binh sĩ được trang bị vũ khí.

Vụ việc xảy ra cùng ngày quân đội Hàn Quốc thông báo bắt một binh sĩ Triều Tiên sau khi người này vượt qua khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Đây là vụ vượt biên đầu tiên của quân nhân Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức hồi tháng 6.

Tuy nhiên, các quan chức quân đội cho biết hai vụ việc này dường như không liên quan đến nhau do thời gian và địa điểm khác nhau.

“Quân đội chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Triều Tiên và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy trình tác chiến" - một quan chức quân đội Hàn Quốc nói với Yonhap.

Triều Tiên chưa bình luận về các thông tin trên.