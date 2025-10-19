Hàn Quốc tuyên bố bắt giữ lính Triều Tiên vượt biên

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết một quân nhân Triều Tiên đã bị bắt sau khi vượt qua Đường Phân định Quân sự, đường biên giới trên thực tế ở Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Lực lượng tuần tra phát hiện người này tìm cách vượt biên, quyết định theo dõi rồi hướng dẫn anh đi về khu vực an toàn. Giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định người lính Triều Tiên đang tìm cách đào tẩu, thêm rằng họ đang tiến hành điều tra về động cơ và hành trình của quân nhân này.

"Chúng tôi chưa ghi nhận hoạt động bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên", JCS cho hay.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc đường giới tuyến tại DMZ hồi năm 2015. Ảnh: AFP

Đây là vụ vượt biên đầu tiên của lính Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn quốc Lee Jae-myung nhậm chức hồi tháng 6.

Sự việc xảy ra gần hai tháng sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường Phân định Quân sự trong lúc gia cố công sự, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Bình Nhưỡng sau đó gọi hành động của Seoul là "sự khiêu khích nghiêm trọng", cáo buộc binh sĩ Hàn Quốc khai hỏa hơn 10 phát đạn từ súng máy hạng nặng.

Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng. Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ các đề nghị đối thoại của Seoul, dù chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung cam kết thúc đẩy hòa giải và hợp tác liên Triều.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do xung đột 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo Triều Tiên dài 248 km và rộng 4 km, được phủ kín bởi những bãi mìn, hàng rào thép gai và bẫy chống tăng. Bất chấp tên gọi "phi quân sự", đây là một trong những khu vực có mật độ vũ khí và lực lượng quân sự dày đặc nhất thế giới.

Những vụ vượt biên trực tiếp qua DMZ hiếm khi xảy ra. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có 236 người Triều Tiên vượt biên trong năm 2024, nhưng chỉ 3 người đi qua DMZ.