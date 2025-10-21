Thông tin mới vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia

Tro cốt của sinh viên Hàn Quốc tử vong ở Campuchia được bàn giao cho cảnh sát ở sân bay Incheon vào ngày 21/10. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, chuyến bay của Korean Air chở tro cốt của nam sinh họ Park, khoảng ngoài 20 tuổi, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul vào sáng ngày 21/10. Tro cốt sinh viên đại học được đưa về nước một ngày sau khi cơ quan chức năng Hàn Quốc và Campuchia hoàn tất khám nghiệm pháp y chung tại Phnom Penh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Park bị một đường dây tội phạm lừa sang Campuchia và được phát hiện tử vong vào tháng 8 gần núi Bokor — nơi từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép công dân Hàn Quốc.

Cái chết của Park đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, khiến chính phủ phải cử đoàn công tác sang Campuchia vào tuần trước để phối hợp điều tra và đối phó với tình trạng tội phạm lừa đảo nhắm vào công dân nước này.

Các chuyên gia pháp y và điều tra viên Hàn Quốc có mặt tại Phnom Penh đầu tuần này để cùng cơ quan chức năng Campuchia khám nghiệm thi thể sinh viên họ Park. Thi thể sau đó được hỏa táng. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết nguyên nhân tử vong chính xác sẽ được xác định sau khi hoàn tất các xét nghiệm bổ sung về chất độc và ma túy.

Thi thể sinh viên được lưu giữ tại một ngôi chùa ở Phnom Penh từ tháng 8 cho đến khi các nhà điều tra hoàn tất khám nghiệm tử thi vào ngày 20/10/2025. Ảnh: Yonhap.

Người thân nói Park rời Hàn Quốc hôm 17/7, nói rằng sẽ tham dự một cuộc triển lãm ở Campuchia. Tuy nhiên, ngày 8/8, sinh viên này được phát hiện đã tử vong trong một chiếc ô tô, trên cơ thể có nhiều dấu vết bị tra tấn, theo cảnh sát địa phương.

Thi thể Park được lưu giữ tại một ngôi chùa ở Phnom Penh từ tháng 8 cho đến khi chính phủ Hàn Quốc và Campuchia vào cuộc điều tra.

Tro cốt của Park sẽ được nhà chức trách bàn giao tận nhà cho người thân vì họ không có mặt tại sân bay vào sáng 21/10, theo Yonhap.

Đầu tháng này, truyền thông Campuchia đưa tin ba công dân Trung Quốc đã bị truy tố với cáo buộc sát hại sinh viên Hàn Quốc. Nghi phạm chính bị cáo buộc lừa Park mở tài khoản ngân hàng và sắp xếp chuyến đi sang Campuchia đã bị bắt giữ tại Hàn Quốc vào ngày 19/10.