Siêu tên lửa Hwasong-20: Vũ khí "đảm bảo an ninh vô giá cho Triều Tiên"

Hwasong-20 có thể là mẫu ICBM hoàn chỉnh của Triều Tiên, khép lại chu kỳ phát triển liên tục trong 8 năm qua. Ảnh: Military Watch.

Loại tên lửa này lần đầu được trình diễn tại Quảng trường Kim Nhật Thành, trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Bệ phóng di động khổng lồ mang siêu tên lửa Hwasong-20 trở thành tâm điểm của sự kiện, theo tạp chí Military Watch.

Hwasong-20 là mẫu ICBM có thiết kế thế hệ mới, có đường kính lớn hơn và lực đẩy mạnh hơn so với phiên bản Hwasong-19 đời trước. Tên lửa được vận chuyển bằng xe phóng di động 11 trục, thể hiện kích thước và tải trọng đáng kể. Giới quan sát nhận định lực đẩy vượt trội sẽ cho phép Hwasong-20 mang nhiều đầu đạn hơn, tương thích với hướng phát triển nhiều đầu đạn dẫn đường độc lập (MIRV).

Điểm đáng chú ý khác là Hwasong-20 có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều so với thiết kế trước như Hwasong-17 nhưng lớn hơn các phiên bản Hwasong-18 và 19, cho thấy động cơ mới hoạt động hiệu quả hơn và có thể giảm đáng kể lượng nhiên liệu cần thiết để đạt tầm bắn liên lục địa. Mẫu ICBM này dự kiến sẽ được Triều Tiên phóng thử nghiệm lần đầu trong vài tháng tới, có thể ngay trước cuối năm, nhằm kiểm tra khả năng vận hành để tiến tới sản xuất hàng loạt, thay thế các dòng ICBM đời cũ.

Tên lửa Hwasong-19 của Triều Tiên trong một lần phóng thử nghiệm. Ảnh: Military Watch.

Trong 8 năm qua, Triều Tiên đã lần lượt đưa vào trang bị 5 mẫu ICBM gồm Hwasong-14, 15, 17, 18 và 19 – mỗi phiên bản đều là bước tiến so với loại trước. Sự xuất hiện của Hwasong-20 được cho là khép lại giai đoạn phát triển liên tục này, trở thành nền tảng lâu dài để hiện đại hóa, thậm chí có khả năng tích hợp đầu đạn siêu vượt âm như cách Trung Quốc và Nga đang triển khai với các ICBM.

Theo Military Watch, Triều Tiên lần đầu chứng minh khả năng tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ vào tháng 7/2018, khi thử nghiệm thành công tên lửa Hwasong-14. Vào thời điểm đó, tờ Washington Post công bố nội dung rò rỉ từ báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), trong đó xác nhận Bình Nhưỡng có khả năng tấn công các thành phố Mỹ.

Giới phân tích đánh giá, việc Triều Tiên đạt được năng lực này và ngày càng củng cố hơn là bước ngoặt trong hơn 70 năm đối đầu với Mỹ. “Sự ràng buộc về khả năng hủy diệt lẫn nhau” được cho là yếu tố khiến Washington phải thay đổi mục tiêu, lựa chọn giải pháp đàm phán với Bình Nhưỡng.

Việc Triều Tiên công bố siêu tên lửa Hwasong-20 với khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ một cách dễ dàng hơn được xem là “sự đảm bảo an ninh vô giá” đối với Bình Nhưỡng, Military Watch kết luận.