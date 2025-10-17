Hàn Quốc tuyên bố triển khai tên lửa “Quái vật” nặng 36 tấn để đối phó Triều Tiên

Tên lửa Hyunmoo-5 được thiết kế để khai hỏa từ xe phóng di động. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap, rằng việc sản xuất hàng loạt Hyunmoo-5 – tên lửa được mệnh danh là “Quái vật” vì kích thước và sức công phá lớn – đã bắt đầu và chính phủ đang tìm cách tăng đáng kể sản lượng.

“Vì Hàn Quốc là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi tin rằng chúng ta cần có một số lượng đáng kể tên lửa Hyunmoo-5 để đạt được thế cân bằng răn đe”, ông Ahn nói.

Theo ông, việc triển khai loại tên lửa này sẽ bắt đầu trong cuối năm nay. Đây là lần hiếm hoi một quan chức quốc phòng Hàn Quốc công khai thừa nhận vai trò chiến lược của Hyunmoo-5, loại vũ khí vốn được giữ bí mật trong nhiều năm.

Tên lửa đối đất Hyunmoo-5 có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 8 tấn, tổng trọng lượng ước tính lên tới 36 tấn, đủ sức phá hủy các công trình ngầm kiên cố như hầm chỉ huy hoặc căn cứ dưới lòng đất. Hàn Quốc lần đầu công bố hình ảnh loại tên lửa này trong lễ kỷ niệm Ngày Quân lực vào năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Ảnh: Yonhap.

Lý do Hàn Quốc lắp đầu đạn nặng 8 tấn cho tên lửa “Quái vật” Hyunmoo-5 là vì nước này bị cấm phát triển đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia quân sự đánh giá Hyunmoo-5 được xếp vào loại tên lửa đạn đạo tầm trung, với tầm bắn được cho là lên tới 3.000 km. Tên lửa có thể được khai hỏa từ xe phóng di động.

Ông Ahn cũng kêu gọi tăng cường năng lực tấn công của quân đội trên nhiều cấp độ – từ bom dẫn đường chính xác JDAM cho đến các phiên bản nâng cấp của Hyunmoo-5 với tầm bắn xa hơn và đầu đạn mạnh hơn, dù không tiết lộ chi tiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ thông tin về tên lửa Hyunmoo-5 trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng tốc phát triển vũ khí, được cho là có sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga, Yonhap đưa tin.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã công bố siêu tên lửa Hwasong-20 trong một cuộc duyệt binh quy mô lớn, có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ Trung Quốc và Nga, thể hiện tình đoàn kết giữa ba quốc gia trước Mỹ.

Ông Ahn nói Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa Hwasong-20 trong năm nay, sau khi các cơ quan giám sát Hàn Quốc phát hiện nhiều hoạt động quanh bãi phóng tên lửa. Lần thử gần nhất của Bình Nhưỡng là vào tháng 10 năm ngoái với tên lửa Hwasong-19.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, các tên lửa ICBM của Triều Tiên “về lý thuyết có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ”, nhưng nước này “vẫn chưa hoàn thiện những công nghệ then chốt như tái nhập khí quyển hay tách đầu đạn để tấn công đa mục tiêu”.