Hàn Quốc nói Triều Tiên dựng hàng rào chống tăng dài 10 km dọc biên giới

Theo nghị sĩ Yu Yong-weon thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân của Hàn Quốc, đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã xây dựng bốn cụm rào chắn chống tăng, mỗi cụm dài 2,5 km, tại các khu vực phía bắc Đường Phân định Quân sự (MDL). Động thái này được xác nhận bằng ảnh vệ tinh và thông tin do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cung cấp.

Các rào chắn chống tăng dường như cao khoảng 4 đến 5 m. Mặt phía nam có một bức tường bê tông rộng 2 m, được gia cố bằng các gò đất ở phía bên kia, ông Yu nói, trích dẫn hình ảnh vệ tinh do ICEYE có trụ sở tại Phần Lan tổng hợp.

Ảnh vệ tinh của ICEYE.

Đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã dừng việc mở rộng các rào chắn chống tăng và đang giải phóng mặt bằng ở các khu vực lân cận nhằm loại bỏ các chướng ngại vật che khuất tầm nhìn.

“Các rào chắn chống tăng của Triều Tiên là những công trình mang tính biểu tượng, thể hiện chính sách cứng rắn của nước này”, ông Yu nói, đồng thời kêu gọi quân đội Hàn Quốc cân nhắc đến các chướng ngại vật chống tăng trong kế hoạch tác chiến.