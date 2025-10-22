Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa đạn đạo sau gần nửa năm

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên sáng nay "phóng một số quả đạn", được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ tỉnh Bắc Hwanghae về vùng biển phía đông bán đảo. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã nhóm họp sau vụ phóng.

Trong bản tin sau đó, JCS thông báo tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 350 km nhưng không công bố những chi tiết khác về tên lửa.

Quân đội Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng trong cuộc thử nghiệm tháng 5/2019. Ảnh: KCNA

Đây là lần đầu Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo, kể từ sau đợt khai hỏa hồi tháng 5, cũng là lần đầu tiên nước này phóng tên lửa sau khi ông Lee Jae-myung nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6. Sự việc diễn ra khoảng một tuần trước khi lãnh đạo các nền kinh tế APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhóm họp tại thành phố Gyeongju ở Hàn Quốc.

Quân đội Triều Tiên gần đây công bố tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11Ma. Đây là biến thể của dòng Hwasong-11, được gắn phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay cho đầu đạn truyền thống.

Triều Tiên những năm qua tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa, trong đó có loại đủ khả năng bao trùm lãnh thổ lục địa Mỹ. Nước này cũng ra mắt một số biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng triển khai nhanh và dễ che giấu hơn so với loại dùng động cơ nhiên liệu lỏng.

Tên lửa Hwasong-11Ma tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/10. Ảnh: KCNA

Bình Nhưỡng nhiều lần khẳng định không từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, song gần đây để ngỏ khả năng đối thoại với Washington. Lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 9 cho biết có "kỷ niệm đẹp" với ông Trump và sẵn sàng gặp lại lãnh đạo Mỹ, với điều kiện nước này "từ bỏ ảo tưởng về phi hạt nhân hóa và sẵn sàng chung sống hòa bình".

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn được gặp lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay. Lịch trình của ông Trump tại APEC làm dấy lên một số suy đoán ông Trump có thể gặp ông Kim tại Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, tương tự cuộc gặp lịch sử vào năm 2019.