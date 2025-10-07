Ông Zelensky nói thông tin bất ngờ về UAV và tên lửa Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo Al Jazeera, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 6/10, ông Zelensky cho biết hàng trăm vũ khí được sử dụng trong các đợt tấn công của Nga vào hai đêm gần đây chứa hàng chục nghìn linh kiện có nguồn gốc từ các công ty ở Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và một số công ty thuộc các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản.

“Gần 100.688 linh kiện có xuất xứ nước ngoài được phát hiện trong các UAV tấn công, khoảng 1.500 trong tên lửa Iskander, 192 trong tên lửa Kinzhal và 405 trong tên lửa Kalibr”, ông Zelensky viết.

Ông Zelensky đưa ra thông tin trên trong bối cảnh Ukraine cùng một số đối tác châu Âu đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và giám sát chặt chẽ hơn, nhằm bịt các lỗ hổng trong quy định thương mại được áp dụng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo Al Jazeera, việc ông Zelensky nhắc đến các công ty Mỹ và Anh được xem là đáng chú ý, vì đây là hai quốc gia đóng vai trò hàng đầu trong việc huy động hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo ông Zelensky, một số công ty Mỹ đã sản xuất bộ chuyển đổi cho tên lửa Kh-101 và UAV loại Shahed, cảm biến cho UAV và tên lửa Kinzhal, cũng như vi điện tử dùng cho tên lửa. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng các công ty Anh sản xuất vi máy tính phục vụ điều khiển bay cho UAV.

“Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân và công ty hỗ trợ Nga”, ông Zelensky tiết lộ, đồng thời cho biết dữ liệu chi tiết về từng công ty và sản phẩm đã được chia sẻ với các đồng minh của Ukraine.

Ông Zelensky, người lâu nay kêu gọi các quốc gia trên thế giới ngăn chặn việc tài trợ và cung cấp thiết bị cho Nga, đã yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn trước thềm cuộc họp của nhóm điều phối trừng phạt G7, cơ quan giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt trong nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.

Ông Oleh Alexandrov, một quan chức tình báo Ukraine, cho biết vào cuối tuần qua rằng Kiev có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã hỗ trợ Nga trong việc xác định mục tiêu tại Ukraine. Ông Alexandrov nói có “bằng chứng về mức độ hợp tác cao giữa Nga và Trung Quốc trong hoạt động trinh sát vệ tinh trên lãnh thổ Ukraine nhằm xác định và nghiên cứu sâu hơn các mục tiêu chiến lược để tấn công”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận việc Nga phụ thuộc vào vệ tinh của Trung Quốc và khẳng định Nga có “năng lực riêng, bao gồm cả năng lực không gian, để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố mới của ông Zelensky. Tuy nhiên, trong các lần trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga, khẳng định rằng hợp tác giữa hai nước “chỉ giới hạn trong các lĩnh vực dân sự và tuân thủ luật pháp quốc tế”. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh họ “không phải bên liên quan trực tiếp trong cuộc xung đột ở Ukraine” và kêu gọi “đối thoại, giải pháp hòa bình thay vì mở rộng trừng phạt”.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với làn sóng hoạt động đáng ngờ của máy bay không người lái. Nhiều UAV đã bị phát hiện bay qua các cơ sở quân sự và gây gián đoạn giao thông hàng không. Một số chính phủ nghi ngờ Nga có liên quan và cảnh báo rằng Moscow đang thử phản ứng của hệ thống phòng không NATO.

Nga phủ nhận liên quan đến các vụ UAV này.