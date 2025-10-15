Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Sáng 15/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2456-QĐNS/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025, và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh.

Ông Hoàng Quốc Khánh đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay ông Hoàng Văn Nghiệm-người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Bí thư Hoàng Quốc Khánh là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở và giữ nhiều trọng trách trong chính quyền và công tác Đảng ở Sơn La.

Trong thời gian công tác 22 năm tại Sơn La, ông Hoàng Quốc Khánh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông đã cùng với Ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ để ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo để đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Chiến.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng và giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, đồng thời hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao. Tận tâm, tận tụy cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả để kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được. Tiếp tục khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đã đề ra…

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tập thể lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Duy Chiến