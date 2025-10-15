Phát hiện cá sấu trong nhà dân ở TP HCM

Ngày 15-10, thông tin từ Công an phường Bình Tiên (TP HCM) cho biết vừa phát hiện cá sấu con xuất hiện ở nhà dân.

Con cá sấu nặng 1,8 kg được người dân giao nộp.

Trước đó, ngày 14-10, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ phường Bình Tiên) phát hiện con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg xuất hiện trong khuôn viên nhà mình. Thấy đây là động vật hoang dã nguy hiểm, ông Thiệu bắt rồi giao nộp cho Công an phường Bình Tiên.

Công an địa phương tiếp nhận và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM để xử lý theo quy định.

Công an phường Bình Tiên cho hay người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, tuyệt đối không nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép.

Khi phát hiện động vật hoang dã hoặc các loài nguy hiểm xuất hiện trong khu dân cư, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng công an, kiểm lâm để kịp thời xử lý.

Hồi tháng 7-2025, con cá sấu nặng 2kg cũng được người dân phát hiện dưới kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa.