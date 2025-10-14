Ông Zelensky sắp tước quốc tịch Thị trưởng Odessa?

Thị trưởng thành phố Odessa Hennadiy Trukhanov (phải) đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ảnh chụp năm 2022. Ảnh: Kyiv Post.

Một ngày trước khi ủy ban nhóm họp, ông Trukhanov xác nhận bản thân có nguy cơ bị tước quốc tịch. Ông bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là “một sự khiêu khích khác đã kéo dài từ năm 2014”, đồng thời khẳng định mình chưa bao giờ sở hữu hộ chiếu Nga.

Thị trưởng Odessa cũng công bố hình ảnh chụp hộ chiếu Nga mà ông cho là giả. Hộ chiếu đề ngày cấp là 15/12/2015. Ông Trukhanov cho biết thời điểm đó ông đang có mặt tại Odessa, kèm theo bằng chứng là bài đăng trên mạng xã hội cùng các bức ảnh cho thấy ông dự một cuộc họp bên ngoài trụ sở thành phố vào ngày hôm đó.

“Câu chuyện này lại bị khơi lên. Tôi đã không định để tâm, nếu không biết rằng tôi sắp bị tước quốc tịch Ukraine với cáo buộc tôi có hộ chiếu Nga”, ông Trukhanov viết trên mạng xã hội Telegram.

Cùng ngày, nhà hoạt động Ukraine Serhii Sternenko – người lâu nay vẫn chỉ trích ông Trukhanov – đã công khai những tài liệu mà ông gọi là chứng cứ cho thấy thị trưởng Odessa là công dân Nga. “Tôi lại đăng bằng chứng về hộ chiếu Nga của ông Trukhanov – từ đơn xin cấp quốc tịch Nga do chính ông ấy điền, đến các quyết định từ phía Nga và hồ sơ của Bộ Nội vụ. Ông Trukhanov thậm chí có thể được trao đổi như một công dân Nga”, Sternenko viết.

Theo luật pháp Ukraine, ông Trukhanov sẽ mất chức thị trưởng một khi chính thức bị tước quốc tịch.

Những cáo buộc về việc ông Trukhanov sở hữu hộ chiếu Nga đã đeo bám ông suốt hơn một thập niên, dù ông luôn bác bỏ và gọi đó là “những lời dối trá mang động cơ chính trị”, tờ Kyiv Post đưa tin.

Năm 2016, tên ông Trukhanov từng xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”, trong đó ông bị cáo buộc sở hữu quốc tịch Nga và kiểm soát các công ty nước ngoài thông qua tập đoàn xây dựng ROST, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Các công ty này được cho là nắm quyền chi phối hơn 20 doanh nghiệp ở Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó đã mở cuộc điều tra về khả năng ông Trukhanov sở hữu quốc tịch Nga, nhưng không thể xác nhận hay phủ nhận vấn đề này.

Ông Trukhanov khi đó bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng mình “không sở hữu công ty nước ngoài và cũng không có hộ chiếu Nga”.

Năm ngoái, ông Trukhanov bị cáo buộc mở tài khoản ngân hàng ở Nga vào tháng 2/2022, ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.