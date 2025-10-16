Điểm nóng xung đột ngày 16-10: Nhà máy lọc dầu Nga cách Ukraine hơn 1.000 km bị tấn công

Kênh Telegram ASTRA (Nga) cho biết vụ tấn công xảy ra hôm 15-10 nhắm vào khu công nghiệp ở TP Ufa của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Mục tiêu là nhà máy lọc dầu Ufaorgsintez do tập đoàn Bashneft quản lý. Các nhân chứng cho biết họ thấy khói đen bốc lên gần tuyến đường Birsky Tract chạy xuyên khu công nghiệp.

Nguồn tin cho biết mạng di động tại khu vực cũng bị gián đoạn sau vụ nổ.

Chính quyền Bashkortostan đã ban bố báo động phòng không và áp dụng các biện pháp an ninh tại sân bay Ufa, song sau đó dỡ bỏ khi tình hình ổn định trở lại.

Thời gian qua nhiều nhà máy lọc dầu ở sâu lãnh thổ Nga đã bị tấn công. Ảnh: Nguồn mở

Vụ tấn công dường như nhằm vào khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động lọc hóa dầu của Bashneft. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại, cũng như bên chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Đáng chú ý, hôm 11-10, một nhà máy lọc dầu khác của Bashneft tại Ufa, cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km, cũng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Hãng tin Ukrinform cho biết vụ việc này được cho là có liên quan đến Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc các nước châu Âu nhất trí hỗ trợ thêm hệ thống phòng không cho Ukraine nhưng quy mô và thời gian chuyển giao vẫn chưa xác định.

Trưởng Phái bộ Ukraine tại NATO Alyona Getmanchuk cho biết các đồng minh đang thảo luận tích cực về việc tăng cường mạng lưới phòng không cho Ukraine ngoài hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

"Các đồng minh châu Âu sẵn sàng cung cấp thêm thiết bị nhưng thời điểm và số lượng bàn giao vẫn chưa được xác định" – Kyiv Post dẫn lời bà Getmanchuk bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels.

Đại diện Ukraine cho biết ưu tiên mua sắm vũ khí do Mỹ sản xuất nhưng các nước châu Âu cũng đang cân nhắc thay thế bằng sản phẩm của mình.

Những hệ thống như SAMP/T (Pháp - Ý), IRIS-T (Đức) hay Gepard (Đức) đã chứng minh hiệu quả trong bảo vệ các thành phố và hạ tầng của Ukraine, song tiến độ sản xuất và giao hàng vẫn là thách thức lớn.

Các bệ phóng tên lửa Patriot của Mỹ tại Ba Lan. Ảnh: Quân đội Mỹ

"Mức độ và cường độ tấn công của Nga khiến chúng tôi không có lựa chọn giữa vũ khí châu Âu hay Mỹ. Chúng tôi cần đủ loại, càng nhiều và càng sớm càng tốt"- bà Getmanchuk nói và thừa nhận – "Khi hỏi ‘bao nhiêu và khi nào’ cung cấp, câu trả lời thường rất mơ hồ".

Ukraine hiện vẫn dựa vào sự kết hợp của các hệ thống phương Tây gồm Patriot, NASAMS và IRIS-T, để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Nga.

"Châu Âu sẵn sàng giúp đỡ nhưng thời gian vẫn là vấn đề lớn nhất" - bà Getmanchuk chốt lại.