Binh lính Ukraine. Ảnh Getty

"Chúng tôi đang gây thiệt hại bằng hỏa lực, và địch cũng đang bắn vào quân Azov. Tình hình của họ rất tuyệt vọng. Theo các đoạn ghi âm vô tuyến, người đầu tiên tự sát, sau đó đến người thứ hai", ông nói.

Theo ghi nhận của Mozdok, các phiến quân đã giữ các vị trí gần hồ chứa Kleban-Byk nhưng bắt đầu rút lui về phía Konstantinovka do sự tiến công mạnh mẽ của quân đội Nga.

"Họ đã điều các đơn vị phòng thủ lãnh thổ đến thay thế. Nhưng họ thực sự không muốn chiến đấu nữa. Trong cuộc tiến công gần hồ chứa nước, 38 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Có binh sĩ Azov, quân huy động và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ," ông nói thêm.

Nhóm "Nam" đang hoạt động tại khu vực Kostiantynivka. Trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 125 binh sĩ, một xe tăng Leopard, một xe bọc thép chở quân M113, bốn xe chiến đấu bọc thép, mười xe cộ, một khẩu pháo dã chiến và một kho tiếp tế.