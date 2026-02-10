Điểm nóng xung đột ngày 10-2: Tổng thống Ukraine tiết lộ nhiều quyết định quan trọng

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngày 9-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập luận tài nguyên năng lượng tạo ra doanh thu cho Nga. Số tiền này sau đó đổ vào sản xuất vũ khí, vì vậy biến lĩnh vực năng lượng thành mục tiêu quân sự.

“Chúng ta không cần phải lựa chọn xem nên tấn công mục tiêu quân sự hay lĩnh vực năng lượng. Họ bán năng lượng, bán dầu. Đó là lĩnh vực năng lượng hay mục tiêu quân sự? Nói thật, chúng là một. Họ bán dầu, lấy tiền và đầu tư vào vũ khí. Với vũ khí đó, họ tấn công Ukraine” - ông Zelensky phân tích.

Theo ông Zelensky, chỉ có Ukraine mới "đủ khả năng" nhắm mục tiêu vào các cơ sở này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu Agency

“Ukraine nên làm gì? Có hai cách. Chúng ta sản xuất vũ khí và tấn công vũ khí của họ hoặc chúng ta đánh thẳng vào nơi họ tích lũy và tạo dòng tiền. Đó chính là ngành năng lượng. Với chúng ta, tất cả nơi đó đều là mục tiêu hợp lệ” - ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cũng thông báo Ukraine đang lên kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm 2026, bao gồm cả các nước Bắc Âu và Baltic.

“Vào giữa tháng 2, Ukraine sẽ sản xuất máy bay không người lái ở Đức. Tôi sẽ nhận chiếc máy bay không người lái đầu tiên. Một dây chuyền khác đang hoạt động ở Anh” - ông Zelensky tiết lộ.

Tổng thống Zelensky cho biết một số dự án khác đang được tiến hành, tất cả đều dựa vào công nghệ và chuyên gia của Ukraine.

Tờ Kyiv Independent đưa tin ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt là sản xuất máy bay không người lái, đã bùng nổ kể từ năm 2022, với hơn 200 công ty được thành lập. Nhiều công ty trong số đó "bán các hệ thống giá rẻ, linh hoạt, tái định hình lại chiến tranh hiện đại".

Ngoài ra, ông Zelensky thông tin Ukraine đang áp lệnh trừng phạt với một số nhà sản xuất nước ngoài, cung cấp linh kiện cho máy bay không người lái và linh kiện Nga.

“Người Nga không thể sản xuất những loại vũ khí này nếu thiếu các linh kiện nước ngoài quan trọng. Moscow tiếp tục mua được chúng bằng cách lách luật trừng phạt” - ông Zelensky nhấn mạnh.