Người dân lội bùn, bắc ván vào nhà trên đường Nguyễn Tuân

Những ngày này, hàng chục công nhân và máy móc được tập trung thi công mở rộng đường Nguyễn Tuân từ điểm giao với đường Nguyễn Trãi đến ngõ 162. Khi hoàn tất, tuyến đường dài gần một km này sẽ được mở rộng lên 21 m, giúp giảm ùn tắc.

Bên cạnh niềm vui sắp có con đường mới khang trang, người dân sống hai bên đường Nguyễn Tuân đang phải đối mặt với lượng lớn bùn đất từ quá trình thi công hệ thống thoát nước trước cửa nhà.

Nhiều khu vực bị đào xới nhưng không có biện pháp che chắn, không có biển cảnh báo, vật liệu để tràn ra đường.

Hai bên đường Nguyễn Tuân tập trung nhiều chung cư, gần các trường phổ thông và đại học, luôn đông đúc ngay cả những ngày bình thường. Nay đường lầy lội, sợ con bẩn quần áo hoặc trượt ngã, nhiều phụ huynh phải cõng con nhỏ tới trường.

Chủ một cửa hàng tạp hóa phải sử dụng những tấm bìa carton để tránh đất dính vào dép. Từ ngày làm đường, ngày nào cũng phải lau dọn sàn nhà do đất dính vào giày, dép, chủ cửa hàng cho hay.

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn đặc biệt là những khi mưa, dễ dẫn tới trượt ngã.

Lo khách không biết bên trong đang kinh doanh gì, chủ một cửa hàng phải treo biển ra ngoài mặt đường để buôn bán.

Bùn đất ngổn ngang khiến việc kinh doanh của hàng trăm cửa hàng trên tuyến đường bị ảnh hưởng. Hố sâu trước mỗi cửa nhà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho trẻ nhỏ.

Mỗi khi trời mưa, con đường trở nên lầy lội, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hàng quán hiện phải đóng cửa do không thể buôn bán bình thường.

Bà Huệ, chủ một cửa hàng liên quan đến thú cưng, cho biết ế ẩm gần 10 ngày qua do phía trước cửa đang bị đào xới để làm hệ thống thoát nước, khách tới không có chỗ để xe, việc đi vào trong cửa hàng cũng không dễ dàng do nhiều bùn đất.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt vào năm 2018, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026.