Ukraine tiết lộ người duy nhất đủ sức giúp Kiev dừng chiến tranh

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh TTXVN

“Chỉ có ông Trump mới có thể chấm dứt chiến tranh”, ông Sybiha nói.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, hiện chỉ còn “một vài” điểm chưa được giải quyết.

“Đó là những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất, cần được xử lý ở cấp lãnh đạo”, ông cho biết thêm.

Trong vòng đàm phán hòa bình ba bên lần thứ hai tại Abu Dhabi hồi đầu tuần, chưa có đột phá nào được ghi nhận, dù hai bên đã trao đổi 314 tù binh chiến tranh vào ngày thứ Năm - cuộc trao đổi đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với báo giới hôm thứ Bảy rằng Mỹ đã đề xuất một vòng đàm phán mới tại Miami trong vòng một tuần, và Kiev đã đồng ý.

“Đánh giá của tôi là chúng ta đang có động lực, điều đó là sự thật. Chúng ta cần củng cố hoặc huy động các nỗ lực hòa bình này, và chúng tôi sẵn sàng tăng tốc", Ngoại trưởng Sybiha nói.

Ukraine hiện tập trung vào việc bảo đảm các cam kết an ninh từ phương Tây nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái gây hấn trong tương lai, một khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Ông Sybiha cho biết Mỹ đã xác nhận sẵn sàng phê chuẩn các bảo đảm an ninh tại Quốc hội Mỹ.

“Cá nhân tôi, ở giai đoạn này, không tin vào bất kỳ cấu trúc hay kiến trúc an ninh nào mà thiếu vắng người Mỹ… Chúng ta phải có họ đồng hành - và họ đang trong tiến trình đó. Đây là một thành tựu cực kỳ, cực kỳ lớn”, ông nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cũng cho biết, ngoài Anh và Pháp - những nước đã công khai cam kết - còn có một số quốc gia khác đã xác nhận sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine với vai trò lực lượng răn đe, dù ông từ chối nêu tên.

Theo ông Sybiha, bên cạnh việc triển khai binh sĩ trên thực địa, cần có một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn khối.

Ông cũng lưu ý rằng triển vọng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạo thêm một lớp bảo đảm an ninh.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Tổng thống Zelensky bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Mỹ, mà theo ông có bao gồm đề xuất từ Moscow về gói đầu tư trị giá 12.000 tỷ USD.

Ngoại trưởng Sybiha cho rằng một số nội dung thảo luận như vậy có thể ảnh hưởng đến chủ quyền hoặc an ninh của Ukraine, và Kiev sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết mà không có sự đồng thuận của Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mọi quyết định của bất kỳ quốc gia nào nhằm công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea hoặc vùng Donbass trong quá trình đàm phán hòa bình đều sẽ là “vô hiệu về mặt pháp lý”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận điều đó. Và đó sẽ là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Vấn đề này không chỉ liên quan đến Ukraine, mà là vấn đề nguyên tắc”, ông Sybiha kết luận.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng nói rằng một kế hoạch hòa bình sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bên và chắc chắn sẽ đòi hỏi những thỏa hiệp.