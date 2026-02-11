Ông Macron tuyên bố khôi phục các kênh liên lạc với Nga, cảnh báo nguy cơ trở thành "chư hầu"

Đối thoại nhưng "không nên ngây thơ"

Ông Macron nói: "Chúng tôi đã thiết lập lại các kênh thảo luận ở cấp độ kỹ thuật. Và tôi muốn các đối tác châu Âu của tôi chia sẻ điều này trong tương lai, để chúng ta có một cách tiếp cận châu Âu được tổ chức tốt".

Ông cho biết, việc nối lại đối thoại để "không ủy thác cuộc thảo luận này" cho bên khác, bao gồm cả Mỹ.

Ông nói rằng châu Âu nên đối thoại với Nga “mà không nên ngây thơ hay gây áp lực lên người Ukraine, nhưng cũng không nên phụ thuộc vào bên thứ ba” để tiến hành các cuộc đàm phán này.

“Chúng ta có những lợi ích của châu Âu cần phải bảo vệ và tôi sẽ không giao phó chúng cho bất kỳ ai, kể cả Mỹ”.

Nga lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã ghi nhận những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự cần thiết phải nối lại đối thoại.

"Chúng tôi đánh giá cao những tuyên bố như vậy; chúng tôi từ lâu đã nói rằng việc giảm quan hệ xuống mức không là phi logic, phản tác dụng và gây hại cho tất cả các bên" - ông nói với các phóng viên.

Theo ông Peskov, các cuộc tiếp xúc đã được thiết lập giữa các quốc gia, và nếu mong muốn, có thể dẫn đến việc thiết lập quan hệ cấp cao. Về phía các đại diện châu Âu khác, chưa nhận được bất kỳ sáng kiến tương tự nào.

Ông Peskov nói thêm: "Nga luôn ủng hộ việc duy trì đối thoại, điều mà theo quan điểm và niềm tin của chúng tôi, có thể góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách và phức tạp nhất. Những vấn đề đó sẽ không tự giải quyết được, và đối đầu cũng sẽ không giúp giải quyết chúng".

Vào tháng 12, nhà lãnh đạo Pháp đã kêu gọi các đồng nghiệp châu Âu nối lại liên lạc với giới lãnh đạo Nga. Hôm nay, ông tuyên bố rằng Paris và Moscow đã thiết lập lại các kênh liên lạc kỹ thuật. Ông Macron cũng bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia khác. Ông tin rằng việc khôi phục đối thoại sẽ cho phép châu Âu bớt phụ thuộc vào Hoa Kỳ và bảo vệ lợi ích của mình tại bàn đàm phán về Ukraine.

Châu Âu cần thức tỉnh

Cùng ngày, trả lời truyền thông Châu Âu, ông Macron đã kêu gọi châu Âu khẳng định lại vị thế của mình trên thế giới, trong bối cảnh lục địa này đang đối mặt với những thay đổi nhanh chóng về chính trị và thương mại.

Trong một cuộc phỏng vấn với một nhóm các hãng truyền thông châu Âu, Macron cảnh báo rằng chiến lược khuất phục trước Mỹ và các cường quốc địa chính trị khác không hiệu quả và kêu gọi châu Âu khẩn trương đẩy mạnh hội nhập để chuẩn bị đối mặt với “sự bất ổn thường trực” phía trước.

“Đã đến lúc châu Âu phải thức tỉnh… Nếu chúng ta không tự quyết định, chúng ta sẽ bị cuốn trôi" - ông nói.

Ông Macron cho biết châu Âu đang đối mặt với “một sự rạn nứt địa chính trị sâu sắc” với “một cú sốc lớn” về thương mại và quốc phòng khi quan hệ với Trung Quốc và Mỹ thay đổi.

“Tôi nghĩ cách tốt nhất là giảm thiểu rủi ro, giảm sự phụ thuộc và tự đưa ra quyết định thay vì chờ đợi cuộc khủng hoảng tiếp theo”.

“Nếu chúng ta chọn làm khán giả, chúng ta sẽ trở thành chư hầu” - ông nói, gọi đó là “thời khắc Greenland”, và cho rằng việc Mỹ quan tâm đến một lãnh thổ của đồng minh NATO của mình nên là lời cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Macron nói rằng người châu Âu "đứng vững nhưng phản ứng quá chậm" và cần khẳng định vị thế siêu cường toàn cầu của mình, với sự "lãnh đạo chung" hơn nữa trên lục địa.

Ông lập luận rằng Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác vì Ukraine do Pháp và Anh dẫn đầu là một ví dụ về sáng kiến cho phép châu Âu xây dựng một liên minh quốc tế mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của mình, cả trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Ông Macron cũng nói về điều mà ông coi là nguy cơ thực sự về việc căng thẳng với Mỹ có thể bùng phát trở lại liên quan đến nỗ lực của châu Âu trong việc điều chỉnh các nền tảng mạng xã hội hoặc vấn đề Greenland.