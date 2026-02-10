Ukraine tuyên bố phá hủy gần 6.000 UAV của Nga

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm thứ Hai (9/2) cho biết, các cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch làm suy giảm năng lực tác chiến của Nga. Các đơn vị phòng vệ Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của đối phương tại những vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát cũng như trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Theo cơ quan này, trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/2, Ukraine đã tập kích một sở chỉ huy của đơn vị lính dù Nga tại khu vực Sudzha, tỉnh Kursk. Ngoài ra, một kho đạn của Nga tại khu định cư Novooleksiivka (tỉnh Kherson, khu vực do Nga kiểm soát) cũng bị tấn công.

Ảnh minh họa.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận việc phá hủy ba container chứa máy bay không người lái FPV cùng nhiều linh kiện trong các đợt tập kích trước đó, bao gồm một kho UAV tại thành phố Rostov-on-Don (tỉnh Rostov, Nga).

Theo các báo cáo ban đầu, khoảng 6.000 UAV FPV đã bị phá hủy, đồng thời một số container khác cũng bị hư hại.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga, nhằm cắt giảm nguồn lực phục vụ cho hoạt động quân sự của Moscow.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết UAV của Ukraine gần đây cũng đã tấn công một cơ sở tại tỉnh Tver (Nga) - nơi sản xuất các thành phần nhiên liệu cho tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101. Động thái này được cho là nhằm làm gián đoạn hoạt động sản xuất tên lửa và hệ thống hậu cần quân sự của Nga.