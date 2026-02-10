Còn lâu mới kết thúc!: Ngoại trưởng Nga "dội gáo nước lạnh" cho ông Trump

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh Kyivpost

“Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra tại Abu Dhabi, và con đường phía trước còn rất dài”, ông Lavrov nói với kênh NTV của Nga.

Ngoại trưởng Nga cũng phản bác những nhận định cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đặt châu Âu vào đúng vị trí, đặt Tổng thống Volodymyr Zelensky vào đúng vị trí và yêu cầu họ thực hiện các điều khoản ngừng bắn tiềm năng”.

Theo ông Lavrov, “những điều đó nghe thì hay nếu chúng ta thực sự muốn hòa bình ở Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa đạt đến điểm đó".

Ông Lavrov đồng thời nhắc lại các ưu tiên lâu dài trong chính sách đối ngoại của Nga, bao gồm việc xây dựng một “trật tự thế giới đa cực” và chống lại các “thực tiễn tân thực dân”. Ông cáo buộc Mỹ sử dụng đồng USD như một công cụ gây sức ép trên các thị trường toàn cầu.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga tìm cách chuyển trách nhiệm về tình trạng bế tắc của tiến trình hòa bình sang phía Washington. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh TV BRICS hôm thứ Hai, ông cho biết Nga đã chấp nhận các đề xuất của Mỹ về Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Anchorage vào mùa hè năm ngoái, nhưng cáo buộc Washington sau đó đã từ bỏ chính sáng kiến của mình.

“Họ nói với chúng tôi rằng cần phải giải quyết vấn đề Ukraine. Tại Anchorage, chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của Mỹ. Nếu tiếp cận vấn đề một cách sòng phẳng, thì họ đưa ra đề xuất, chúng tôi đồng ý, và vấn đề đáng lẽ phải được giải quyết”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được áp đặt dưới thời Tổng thống Joe Biden, mà ngược lại còn ban hành thêm các biện pháp hạn chế mới nhằm vào các tập đoàn năng lượng Nga như Lukoil và Rosneft, ủng hộ các hành động nhằm vào tàu chở dầu của Nga trên biển, cũng như tìm cách ngăn Ấn Độ và các đối tác khác mua năng lượng từ Nga.

“Những gì Ukraine hay châu Âu nói không quá quan trọng; chúng tôi nhìn thấy rõ tâm lý bài Nga cực đoan của phần lớn các chính quyền trong Liên minh châu Âu, dù có một vài ngoại lệ hiếm hoi. Lập trường của Mỹ mới là điều quan trọng đối với chúng tôi,” ông Lavrov nhấn mạnh.

Các cuộc đàm phán Nga–Ukraine do Mỹ làm trung gian đã diễn ra tại Abu Dhabi vào các ngày 23–24/1 và 4–5/2. Tổng thống Trump cho biết Washington đã “gần như đạt được” một thỏa thuận hòa bình, trong khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả các cuộc thương lượng là “mang tính xây dựng”, bao gồm thảo luận về lệnh ngừng bắn và các cơ chế giám sát.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định vẫn tồn tại “khác biệt căn bản” trong cách Ukraine và Nga hình dung về việc chấm dứt chiến tranh. Ukraine tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn nhằm bảo toàn lãnh thổ, trong khi Nga yêu cầu các nhượng bộ mà Kiev đã bác bỏ, bao gồm việc rút quân khỏi các khu vực rộng lớn ở miền Đông Ukraine và công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát từ năm 2022 là của Nga.

Hiện Nga đang chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đe dọa sẽ kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk nếu đàm phán thất bại. Ukraine vẫn giữ được khoảng một phần năm diện tích Donetsk, bao gồm nhiều khu đô thị được phòng thủ kiên cố. Moscow cũng tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ các vùng Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, dù mới chỉ kiểm soát một phần các khu vực này, đồng thời nắm giữ một số điểm rải rác khác ở miền Đông Ukraine.