Đặc phái viên Mỹ tiết lộ nội dung thảo luận với Ukraine tại Miami

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 21/12 (giờ địa phương), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết, các cuộc đàm phán gần đây giữa Washington và Kiev "đặc biệt chú ý đến việc thảo luận về các mốc thời gian và trình tự của các bước tiếp theo" trong tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo ông Witkoff, các bên đã tổ chức "một cuộc họp mang tính xây dựng riêng biệt", thảo luận 4 tài liệu chính tập trung vào: phát triển hơn nữa kế hoạch 20 điểm, khung đảm bảo an ninh đa phương, khung đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine và phát triển hơn nữa về kế hoạch kinh tế & thịnh vượng cho Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng, ông đã gọi các cuộc đàm phán là "hiệu quả và mang tính xây dựng", tập trung vào "cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu".

Ông Witkoff cho biết, Washington tin rằng Kiev quyết tâm chấm dứt cuộc xung đột, và rằng "ưu tiên chung của Washington là ngăn chặn chết chóc, đảm bảo an ninh và tạo điều kiện cho sự phục hồi, ổn định và thịnh vượng lâu dài của Ukraine".

Điều này được Mỹ thực hiện xuất phát từ thực tế rằng "hòa bình không chỉ là sự chấm dứt chiến sự, mà còn là nền tảng nghiêm túc cho một tương lai ổn định", Đặc phái viên của Tổng thống Trump bày tỏ.

Ông Witkoff cũng tiết lộ thành phần tham gia các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine. Trong đó, về phía Mỹ, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner đã cùng Đặc phái viên Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán.

Phái đoàn Ukraine được đại diện bởi ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine; và ông Andrey Gnatov, Tổng tham mưu trưởng. Các trợ lý an ninh quốc gia từ các nước châu Âu cũng tham gia vào các cuộc đàm phán.