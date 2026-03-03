"Nhiều người ngạc nhiên" - Chuyên gia dự báo số phận Iran trong 5 tuần tới

Địa điểm trường tiểu học của Iran bị các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đánh sập, khiến hơn 150 người chết phần lớn là nữ sinh 9-12 tuổi. Ảnh: GI.

Phát biểu trên một kênh YouTube hôm 2/3, ông Ritter nói: "Cuộc xung đột ở Iran sẽ không kết thúc nhanh chóng. Đó sẽ là một cuộc xung đột kéo dài. Iran đã chuẩn bị cho điều này, họ đã chuẩn bị cho điều này và họ có kế hoạch. Nhưng Mỹ, như người ta vẫn nói, không có kế hoạch nào có thể tồn tại sau cuộc đối đầu đầu tiên với kẻ thù... Và tôi nghĩ nhiều người ngạc nhiên trước quy mô các hành động trả đũa của Iran".

Ritter ước tính rằng do nguồn cung cấp đạn dược hạn chế, Mỹ sẽ không thể tiến hành các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trong một thời gian dài.

"Tôi không biết kho dự trữ đạn dược của Mỹ là bao nhiêu. Tôi nghĩ Mỹ dự đoán chiến tranh sẽ kéo dài vài tuần. Vì vậy, nếu chiến tranh kéo dài 5 tuần, Mỹ sẽ hết đạn dược. Do đó, Iran chỉ cần cầm cự được năm tuần. Chỉ vậy thôi" - chuyên gia giải thích.

Một quan chức cấp cao Mỹ được CNN dẫn lời hôm 2/3 cho biết kho dự trữ tên lửa của Mỹ đang cạn kiệt, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Tổng thống Donald Trump đã hé lộ về các cuộc tấn công leo thang trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào sáng thứ Hai, nói rằng, “Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng những đòn mạnh vào họ. Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra. Làn sóng lớn sắp đến rồi”.

Ông Trump nói rằng ông nghĩ cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài 4 tuần nhưng thực tế nó đang diễn ra "sớm hơn dự kiến".

Hôm thứ Bảy, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của các cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Trump tuyên bố ý định tiêu diệt hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran và kêu gọi người dân nước này lật đổ chế độ.

Tối Chủ nhật, truyền hình Iran thông báo về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei . Con gái, con rể, cháu gái và con dâu của nhà lãnh tụ cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel.

Theo các báo cáo truyền thông, tên lửa không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự ở cả Cộng hòa Hồi giáo Iran và các quốc gia khác trong khu vực. Tehran đang trả đũa bằng cách tấn công lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, gây thiệt hại nặng nề tại các mục tiêu này.