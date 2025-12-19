Ông Trump cảnh báo sắc lạnh cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images.

Ông Trump đưa ra phát biểu này trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm, theo phóng viên của hãng Ukrinform.

“Họ đang tiến gần đến một thỏa thuận nào đó, nhưng tôi hy vọng Ukraine sẽ hành động nhanh. Các bạn biết đấy, mỗi khi Ukraine mất quá nhiều thời gian thì Nga lại đổi ý”, ông Trump nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Đồng thời, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng, Ukraine cần phải hành động sớm, cho rằng mỗi khi Ukraine trì hoãn quá lâu thì Nga lại “đổi ý”.

Tổng thống Mỹ cũng lặp lại tuyên bố quen thuộc của mình rằng có khoảng 27.000 binh sĩ thiệt mạng mỗi tháng trong cuộc chiến, đồng thời nói rằng ông muốn chấm dứt xung đột này.

Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và Nga sẽ gặp nhau vào cuối tuần này tại Miami, trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Trump nhằm chấm dứt giao tranh tại Ukraine.

Ông Trump nhận định các cuộc đàm phán "khó khăn hơn một chút so với chúng tôi nghĩ, song vẫn có cơ hội để chúng ta hoàn thành việc này, có thể sẽ sớm thôi".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài chính 2026, trong đó bao gồm khoản viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine.

Văn bản này cho phép phân bổ ngân sách năm tài chính 2026 chủ yếu cho các chương trình của Bộ Chiến tranh và xây dựng quân sự, các chương trình an ninh quốc gia của Bộ Năng lượng, các chương trình tình báo và các chương trình của Bộ Ngoại giao.

Đạo luật này cũng trao quyền và thực hiện các sửa đổi khác đối với an ninh quốc gia, ngoại giao, nội vụ, thương mại, tư pháp và các chương trình liên quan khác.

Trước đó, Ukrinform cho biết, khoản viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine vào năm 2026 sẽ được phân bổ cho Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, nhằm mở rộng khả năng của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hỗ trợ các sáng kiến ​​chuyển đổi thể chế và thúc đẩy các mục tiêu chính trị và quân sự của Mỹ.

Hạ viện đã thông qua dự luật vào ngày 10/12, và Thượng viện đã phê duyệt vào ngày 17/12.