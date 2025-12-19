Ông Zelensky cảnh báo điều khó khăn Ukraine sắp phải đối mặt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

Theo ông Zelensky, việc chậm trễ về nguồn vốn sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới các chương trình sản xuất UAV tác chiến giá rẻ, khiến sản lượng sụt giảm nhiều lần và làm suy yếu cả năng lực tấn công tầm gần lẫn tầm xa của Ukraine.

“Nếu đến mùa xuân Ukraine không nhận được khoản giải ngân phù hợp thì việc sản xuất UAV tại Ukraine sẽ giảm đi nhiều lần”, ông Zelensky nói, đề cập đến các khoản hỗ trợ của phương Tây. Ông Zelensky cũng kêu gọi châu Âu chuyển tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine cho biết các hệ thống tầm xa hiện nay vẫn đang được sử dụng hiệu quả, song những nỗ lực này gắn chặt với chiến lược gây sức ép rộng hơn nhằm vào nguồn năng lượng của Nga, bao gồm các gói trừng phạt do Mỹ và châu Âu áp đặt.

“Chúng tôi đang làm mọi việc trong khả năng của mình để làm suy giảm nguồn lực năng lượng của Nga, phối hợp cùng các gói trừng phạt của các đối tác châu Âu và Mỹ”, ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có đủ kinh phí, toàn bộ nỗ lực phối hợp này sẽ đối mặt với rủi ro.