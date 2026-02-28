ISW: Ukraine cuối cùng đã mất pháo đài Pokrovsk vào tay Nga sau 2 năm chiến đấu ác liệt

Một binh sĩ Ukraine chạy ngang qua địa điểm - nơi một quả bom lượn của Nga phát nổ vài phút trước đó, gây hư hại cho các tòa nhà trong khu vực gần thành phố Pokrovsk vào tháng 9/2025. Ảnh The New York Times.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Nga dường như đã kiểm soát thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk của Ukraine.

Pokrovsk là một trong những điểm nóng nhất trên tiền tuyến Ukraine trong những tháng gần đây. Nga đã huy động đáng kể nhân lực và khí tài vào khu vực này, bao gồm các đợt pháo kích kéo dài và các cuộc tấn công bộ binh lặp đi lặp lại, cho thấy họ đánh giá cao giá trị chiến lược của thành phố này như một trung tâm hậu cần và giao thông vận tải.

Các nhà phân tích cho biết không còn ghi nhận lực lượng Ukraine hoạt động trong thị trấn kể từ cuối tháng 1/2026. Điều này cho thấy quân Nga có thể đã hoàn tất việc kiểm soát nơi này trong những tuần gần đây.

Ukraine mất Pokrovsk, nhưng Nga chưa tận dụng được bước tiến để mở rộng đà tiến công

ISW nhận định rằng, lực lượng Nga chưa thể tận dụng việc chiếm Pokrovsk để đạt được những bước tiến có ý nghĩa về mặt chiến dịch. Báo cáo đánh giá việc kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk không đồng nghĩa với việc Nga sắp chiếm phần còn lại của tỉnh Donetsk.

Trận chiến giành Pokrovsk – thành phố có khoảng 60.000 dân trước chiến tranh – bắt đầu gần hai năm trước. Sau khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2/2024, quân Nga bắt đầu tiến về phía Pokrovsk và từ tháng 3/2024 đã liên tục mở các đợt tấn công trực diện.

Phần lớn Pokrovsk chỉ bị kiểm soát vào tháng 12/2025, và quân Nga tiếp tục giao tranh tại thị trấn lân cận Myrnohrad thêm khoảng một tháng nữa. Các quan chức Nga từng tuyên bố việc chiếm Pokrovsk là bước then chốt để kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

“Vành đai Pháo đài” và các khu dân cư lân cận của Ukraine vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Nga

Bất chấp các tuyên bố của Nga, ISW cho biết các bước tiến vượt ra ngoài Pokrovsk vẫn rất hạn chế. Thành phố này không mở ra các hướng tấn công lớn cho các chiến dịch tiếp theo, và những khu dân cư lân cận như Hryshyne vẫn do Ukraine kiểm soát.

Các nhà phân tích đánh giá rằng đà tiến công chậm chạp và tốn kém của Nga chưa tạo ra điều kiện tức thời để chiếm các vị trí phòng thủ kiên cố ở phía bắc tỉnh Donetsk của Ukraine, còn được gọi là “Vành đai Pháo đài”.

Báo cáo nhấn mạnh rằng dù Pokrovsk có ý nghĩa tác chiến quan trọng với vai trò trung tâm hậu cần, việc kiểm soát thành phố này chưa chắc chuyển hóa thành lợi thế chiến lược rộng lớn hơn cho Nga ở miền đông Ukraine.