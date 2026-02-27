Lính Anh. Ảnh Getty

"Lính dù Anh và Pháp đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho một nhiệm vụ gìn hòa bình có thể diễn ra ở Ukraine", báo cáo nêu rõ.

Theo thông tin được công bố, hơn 600 binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù số 16 của Lực lượng vũ trang Anh, cùng với các thành viên của Lữ đoàn dù số 11 của Pháp, đã tiến hành một cuộc diễn tập đổ bộ giả định vào Ukraine ở Brittany.

"Cuộc tập trận ở Brittany diễn ra vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày bùng nổ xung đột ở Ukraine và là cuộc tập trận cuối cùng để chuẩn bị cho lính dù triển khai đến bất cứ nơi nào trên thế giới với tư cách là một phần của lực lượng NATO", bài báo viết.

Trong cuộc họp các nhà lãnh đạo hôm thứ Ba, các nước thuộc "liên minh các nước sẵn sàng" đã khẳng định ý định gửi quân đến Ukraine như một phần của "các đảm bảo an ninh". Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chấp thuận việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine, kể cả khi đó là quân đội từ cái gọi là "liên minh các nước sẵn sàng".