Gió lốc làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở Quảng Ngãi

Tối 3/3, ông Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận giông lốc kèm theo mưa rào và gió giật mạnh đã làm cho hàng trăm ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã bị tốc mái.

Theo đó, vào khoảng 16h15 cùng ngày, trên địa bàn xã Ba Vì xuất hiện một cơn lốc xoáy cục bộ kèm theo mưa rào và gió giật mạnh quét qua thôn Ba Lăng, Nước Lầy, Ta Noát.

Trận lốc xoáy làm 116 ngôi nhà của người dân ở xã Ba Vì bị tốc mái.

Có 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Cơn lốc kéo dài khoảng 30 phút nhưng có sức tàn phá rất lớn, gió giật mạnh làm tốc mái nhiều nhà dân, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hoa màu và một số công trình phụ trợ.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, toàn xã Ba Vì có 116 nhà bị hư hỏng. Trong đó, thôn Ba Lăng có 76 nhà bị tốc mái (khoảng 30 - 50%), thôn Ta Noát có 08 nhà bị tốc mái (khoảng 30 - 50%), thôn Nước Lầy có 29 nhà bị tốc mái (khoảng 30 - 50%) và 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, nhiều chuồng gia súc, gia cầm bị hư hại. Cây cối, hoa màu ngã đổ, có 3 cây trụ điện trung thế bị gãy.

“Ước tính thiệt hại đến thời điểm hiện tại là trên 500 triệu đồng. Số liệu vẫn đang được xã tiếp tục cập nhật”, ông Thuận thông tin.

Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, UBND xã Ba Vì đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa, dọn dẹp cây đổ.