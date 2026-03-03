Qatar tấn công Iran, Israel không kích nơi họp chọn lãnh tụ tối cao của Tehran

Truyền thông Iran xác nhận con trai cố Lãnh tụ tối cao Khamenei còn sống

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và cũng là một trong các ứng cử viên kế nhiệm ông, vẫn còn sống.

“Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao, hoàn toàn khỏe mạnh", Mehr cho biết. Hãng thông tấn này cho biết thêm ông Mojtaba đang xem xét “các vấn đề quan trọng” liên quan đến đất nước, nhưng không cung cấp chi tiết.

Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: Nur Photo

Theo đài CNN, ông Mojtaba được cho có ảnh hưởng sâu rộng đằng sau hậu trường, có quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng quân sự mạnh nhất ở Iran cũng như Basij, mạng lưới tình nguyện bán quân sự của nước này.

Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo bất kỳ động thái nào hướng tới sự kế vị từ cha sang con đều có thể vấp phải những nhạy cảm về chính trị và tôn giáo trong nội bộ Iran. Việc chuyển giao quyền lực theo kiểu gia tộc bị coi là điều không nên trong truyền thống giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite.

Việc ông Mojtaba không phải là giáo sĩ cấp cao và không giữ chức vụ chính thức nào trong các cơ quan công quyền cũng có thể tạo nên những rào cản khác. Ông Mojtaba đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2019.