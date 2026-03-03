Qatar tấn công Iran, Israel không kích nơi họp chọn lãnh tụ tối cao của Tehran
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel trích dẫn các nguồn tin phương Tây giấu tên cho biết Qatar đã xúc tiến các cuộc tấn công Iran để đáp trả những vụ tập kích của các lực lượng Tehran trên khắp Vùng Vịnh.
|
Phía Iran hiện vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay (3/3) thông báo đã điều động binh sĩ tiến quân sâu hơn vào miền nam Lebanon nhằm tăng cường thế trận phòng thủ sau khi nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran nã hỏa lực xuyên biên giới. Không quân Israel cũng tuyên bố đang tiến hành “các cuộc tấn công đồng thời" vào thủ đô Tehran của Iran và thủ đô Beirut của Lebanon.
Theo báo Guardian, trong bài phát biểu ở Nhà Trắng hôm 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chính quyền Iran đã phớt lờ “những lời cảnh báo của Washington và từ chối ngừng việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, ngay cả sau khi Mỹ ‘phá hủy’ chương trình hạt nhân của Iran vào năm ngoái”.
Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và cũng là một trong các ứng cử viên kế nhiệm ông, vẫn còn sống.
“Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao, hoàn toàn khỏe mạnh", Mehr cho biết. Hãng thông tấn này cho biết thêm ông Mojtaba đang xem xét “các vấn đề quan trọng” liên quan đến đất nước, nhưng không cung cấp chi tiết.
Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: Nur Photo
Theo đài CNN, ông Mojtaba được cho có ảnh hưởng sâu rộng đằng sau hậu trường, có quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng quân sự mạnh nhất ở Iran cũng như Basij, mạng lưới tình nguyện bán quân sự của nước này.
Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo bất kỳ động thái nào hướng tới sự kế vị từ cha sang con đều có thể vấp phải những nhạy cảm về chính trị và tôn giáo trong nội bộ Iran. Việc chuyển giao quyền lực theo kiểu gia tộc bị coi là điều không nên trong truyền thống giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite.
Việc ông Mojtaba không phải là giáo sĩ cấp cao và không giữ chức vụ chính thức nào trong các cơ quan công quyền cũng có thể tạo nên những rào cản khác. Ông Mojtaba đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2019.
Video: Times of Israel
Theo báo Times of Israel, một nguồn tin quốc phòng của Israel xác nhận lực lượng không quân nước này đã tấn công một tòa nhà ở thành phố Qom của Iran, nơi các giáo sĩ cấp cao thuộc Hội đồng Chuyên gia đang tập trung để bầu chọn lãnh tụ tối cao mới của quốc gia Hồi giáo.
Hội đồng Chuyên gia có 88 thành viên, nhưng hiện không rõ có bao nhiêu người trong số họ hiện diện tại tòa nhà vào thời điểm cuộc không kích của Israel diễn ra.
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel trích dẫn các nguồn tin phương Tây giấu tên cho biết Qatar đã xúc tiến các cuộc tấn công Iran trong ngày 2/3 để đáp trả những vụ tập kích trả đũa của Tehran trên khắp Vùng Vịnh.
Một quan chức cấp cao của Israel nói với đài truyền hình công cộng Kan rằng Tel Aviv tin Ảrập Xêút cũng sẽ sớm tấn công Iran sau khi bị Tehran nhắm mục tiêu hôm 2/3.
Hiện giới chức Iran chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.
Cho đến nay, các quốc gia Vùng Vịnh vẫn chưa công khai thực hiện bất kỳ biện pháp tấn công nào trong chiến dịch ném bom đang diễn ra của Mỹ và Israel, mặc dù một số nước đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Islamabad hôm 3/3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết nước này đã nhắc nhở Iran về hiệp ước phòng thủ chung với Ảrập Xêút nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Tehran vào lãnh thổ Ảrập Xêút.
“Tôi đã thông báo cho phía Iran về thỏa thuận phòng thủ của chúng tôi. Phía Iran nói Ảrập Xêút nên đảm bảo lãnh thổ của họ không bị sử dụng để chống lại Iran", ông Ishaq cho hay. Quan chức này lưu ý hiện có 2,5 triệu người Pakistan đang sinh sống tại Ảrập Xêút và 33.000 người Pakistan bị mắc kẹt ở Iran.
Theo đài CNN, Ảrập Xêút và Iran, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào tháng 9 năm ngoái.
Theo đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tehran đang tìm cách đối thoại với Washington trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhắm vào Iran vẫn tiếp diễn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
"Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và bộ máy lãnh đạo của Iran đã không còn. Họ muốn đàm phán, nhưng tôi nói rằng mọi thứ đã quá muộn", ông Trump viết trên mạng Truth Social, ám chỉ ông tin cơ hội cho thương lượng đã trôi qua.
Trước khi chiến dịch quân sự ở Trung Đông bắt đầu, Mỹ và Iran đã tiến hành 3 vòng đàm phán với Iran, trong đó vòng gần nhất kết thúc tuần trước tại Geneva, Thụy Sĩ.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Tehran. Theo báo điện tử Ynetnews của Israel, Lực lượng Quds là đơn vị hoạt động bên ngoài lãnh thổ Iran của IRGC.
Trong một tuyên bố mới, IDF xác nhận mục tiêu là Daoud Ali Zadeh, chỉ huy đơn vị có tên gọi Quân đoàn Lebanon thuộc Lực lượng Quds.
Hiện chính quyền Iran chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên của IDF cũng như tình trạng của ông Ali Zadeh.
Sabereen News, một hãng thông tấn liên kết với các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq, đưa tin Tehran đã kích hoạt các hệ thống phòng không trong thành phố vào khoảng thời gian IDF nói xảy ra vụ tấn công ông Ali Zadeh.
Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 đã đăng tải một đoạn video nhằm thông báo về cuộc tấn công nhằm vào khu phức hợp của chính quyền Iran tại thủ đô Tehran.
Video: IDF
"Với sự hỗ trợ từ Cục Tình báo quân sự, Không quân Israel đã thả hơn 250 quả bom vào khu phức hợp của chính quyền Iran. Khu phức hợp này là một trong những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Iran, trải rộng trên nhiều tuyến phố ở Tehran. Các tòa nhà bị tập kích bao gồm Văn phòng Tổng thống, trụ sở Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, một cơ sở đào tạo quân đội và nơi giới chức Iran thường tổ chức các cuộc họp cấp cao", thông báo của IDF cho biết.
Tờ Guardian ngày 3/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Anh "không còn như xưa", đồng thời chỉ trích Thủ tướng Anh Starmer vì đứng ngoài chiến dịch tấn công phủ đầu Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT
"Thật đáng thất vọng khi mối quan hệ tưởng như vững chắc nhất lại không còn như xưa. Thủ tướng Starmer đã không giúp gì, tôi chưa từng nghĩ Anh lại làm như vậy vì chúng tôi yêu nước Anh. Các nước như Pháp hiện đang hỗ trợ nhiều hơn. Thực tế thì sự góp mặt của Anh trong chiến dịch ở Trung Đông không quá quan trọng, nhưng ít ra ông Starmer nên đề nghị giúp đỡ", ông Trump bày tỏ.
Ông Trump tin chính quyền của Thủ tướng Starmer muốn tìm cách "lấy lòng" cử tri Hồi giáo khi không tham gia chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel.
Tuy nhiên, ông Starmer khẳng định nhiệm vụ của mình là đánh giá xem hành động nào đem lại lợi ích quốc gia cho Anh và ông sẽ không thay đổi lập trường này. Ông Starmer cũng thông báo Anh sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc không kích lãnh thổ Iran, nhưng đồng ý cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự của London để thực hiện những cuộc tấn công vì mục đích tự vệ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một địa điểm đang có binh lính Mỹ tập trung ở Dubai.
Hãng tin Wana dẫn tuyên bố hôm nay (3/3) của IRGC cho biết: "Trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Hải quân IRGC vào một điểm tập trung của các lực lượng Mỹ tại thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), hơn 160 lính thủy đánh bộ Mỹ đã có mặt tại đó. Theo báo cáo tại hiện trường, thương vong của Mỹ trong cuộc tấn công phối hợp UAV và tên lửa do các đơn vị chiến đấu thuộc Hải quân IRGC thực hiện, ước tính là hơn 40 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương".
Cùng ngày, Hải quân IRGC cho biết đã phát động đợt tấn công thứ 14 của chiến dịch "Lời hứa chân thực 4” vào sáng sớm 3/3, tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV và tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ tại khu vực Sheikh Isa ở Bahrain. Theo IRGC, họ đã sử dụng 20 UAV và 3 tên lửa tấn công các mục tiêu đã định, khiến tòa nhà chỉ huy và trụ sở chính của căn cứ không quân Mỹ tại Sheikh Isa bị phá hủy. Các bể chứa nhiên liệu tại căn cứ bị bốc cháy, với ngọn lửa và khói có thể nhìn thấy từ xa.
Phía Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay (3/3) tuyên bố: "Trung Quốc yêu cầu tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động giao tranh, tránh leo thang và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại eo biển Hormuz".
Eo biển Hormuz. Ảnh: Marine Time
Trước đó, các nguồn tin từ Bắc Kinh tiết lộ chính phủ Trung Quốc đang tác động lên Iran nhằm tránh các hành động có thể làm gián đoạn xuất khẩu khí đốt qua eo biển Hormuz.
Trong ngày 3/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhằm thể hiện sự ủng hộ của Bắc Kinh với Tehran trong các nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lưu ý Iran cần phải xem xét đến "những quan ngại hợp lý" của các quốc gia trong khu vực.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 2/3 đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ đốt cháy bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua nơi này. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó xác nhận với đài Fox rằng eo biển này vẫn mở cửa và các tàu thương mại đang di chuyển một cách thận trọng.
Theo báo Times of Israel, còi báo động đang vang rền ở các thành phố Jerusalem, Tel Aviv và khu vực miền trung Israel trong bối cảnh Iran phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo mới nhất vào lãnh thổ nước láng giềng.
Người dân ở những khu vực có còi báo động được hướng dẫn vào hầm trú ẩn cho đến khi nhà chức trách có thông báo mới.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang nỗ lực bắn hạ các quả đạn vào lãnh thổ nước này.
Hiện trường một ngôi nhà ở vùng cán chảo Galilee, Israel bị tàn phá sau khi trúng tên lửa Iran ngày 3/3. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Israel
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng không quân của nước này vừa hoàn thành các cuộc không kích vào các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và thiết bị liên lạc vệ tinh thuộc về bộ phận tình báo của nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran ở thủ đô Beirut, Lebanon.
Quân Israel không kích các mục tiêu Hezbollah ở Beirut. Video: IDF
Theo báo Times of Israel, IDF công bố thông tin trên sau khi truyền thông Lebanon cho biết các studio của kênh truyền hình tin tức Al-Manar thuộc sở hữu của Hezbollah đã bị nhắm mục tiêu. IDF khẳng định họ đã đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích “để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường”.
Theo đài CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và các thành viên gia đình của họ tại Jordan, Bahrain, Iraq, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) do lo ngại về an ninh.
Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, các nhân viên tại Jordan, Bahrain, Qatar, Kuwait và UAE đang phải đối mặt với mối đe dọa thường trực từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran cũng như sự gián đoạn đáng kể đối với các chuyến bay thương mại. Bộ này cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở Jordan, Bahrain và UAE, đồng thời khuyến cáo nguy cơ cao về bạo lực và bắt cóc ở Iraq.
Đây là lần đầu tiên Mỹ sơ tán bắt buộc các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp khỏi 6 đại sứ quán ở các nước Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran. Điều này cho thấy mức độ rủi ro an ninh gia tăng trong toàn khu vực khi Iran ngay lập tức đáp, với mục tiêu nhắm tới là các cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ.
Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cung cấp viện trợ quân sự cho Tehran, nhấn mạnh sự ủng hộ của nước này chỉ giới hạn ở mức độ chính trị và tinh thần.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 2/3 cũng kêu gọi Israel, Mỹ và Iran ngừng bắn để quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông Vương Nghị không công khai ủng hộ các hành động đáp trả từ phía Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã triển khai binh lính tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon, vượt ra ngoài 5 vị trí đang nằm dưới sự kiểm soát của họ nhằm tăng cường sự bảo vệ trước các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Báo Times of Israel dẫn thông tin từ IDF cho hay: "Các binh sĩ thuộc Sư đoàn khu vực “Galilee” số 91 được bố trí tại một số điểm gần khu vực biên giới như một phần của việc tăng cường tư thế phòng thủ tiền tuyến. Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một lớp phòng thủ bổ sung cho cư dân miền bắc Israel. IDF đang tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah để loại bỏ các mối đe dọa và ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Israel”.
Động thái diễn ra sau khi Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào miền bắc Israel vào sáng sớm 2/3 để đáp trả việc Israel hạ sát lãnh tụ tối cao của Iran. Nhóm vũ trang này đã tiếp tục phóng thêm tên lửa và UAV vào lãnh thổ Israel trong đêm 2/3 và sáng 3/3.
Video: X/@Vahid
Một đoạn video đã được đài CNN định vị cho thấy những cột khói lớn bốc lên ở Pardis, một thành phố phía đông thủ đô Tehran của Iran vào sáng 3/3 sau khi Israel tuyên bố tấn Tehran và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về một cuộc tấn công lớn đang đến.
Trong video có tiếng nổ và ít nhất 3 cột khói bốc lên từ địa hình đồi núi.
Hãng thông tấn bán chính thống Mehr đưa tin, tiếng nổ cũng được nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau của tỉnh Isfahan, miền trung Iran vào sáng 3/3. Theo Mehr, đã có báo cáo về các cuộc tấn công ở Kangavar, phía tây Iran và ở Shiraz, một thành phố ở phía nam miền trung nước này.
Theo đài RT, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 3/3 cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách "Israel trước tiên", nhấn mạnh cả Mỹ và Iran đang phải hứng chịu thương vong vì lợi ích của Israel.
"Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thừa nhận điều mà tất cả mọi người đều biết rõ. Mỹ là bên lựa chọn bước vào cuộc xung đột vì lợi ích của Israel. Không có thứ gì gọi là mối đe dọa từ Tehran", ông Araghchi tuyên bố.
Ông Araghchi đưa ra phản bác sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói "việc Israel tấn công Iran và khả năng chắc chắn rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ trong khu vực đã buộc Washington phải tiến hành các đòn tấn công phủ đầu".
Theo đài CNN, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 2/3 tiết lộ, các quan chức Iran đã nói với Washington rằng "Tehran có đủ uranium làm giàu để chế tạo 11 quả bom hạt nhân".
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: EPA-EFE
"Trong các cuộc đàm phán hiện đã đổ vỡ, Iran yêu cầu quyền bất khả xâm phạm để làm giàu toàn bộ số nhiên liệu hạt nhân họ đang sở hữu. Chúng tôi cũng đề nghị rằng Washington sẽ trả tiền cho Tehran trong vòng 10 năm nếu Iran không làm giàu uranium, nhưng họ đã từ chối", ông Witkoff cho biết thêm.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi các công dân nước này rời khỏi Trung Đông “do những rủi ro an toàn nghiêm trọng”. Bộ này khuyến nghị các công dân Mỹ rời đi “bằng những chuyến bay thương mại hiện có” từ Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Dải Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Syria, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Yemen.
Tuy nhiên, theo đài CNN, số lượng chuyến bay hạn chế đang đặt ra thách thức cho những người muốn rời đi. Tính đến sáng 3/3, hơn 1.000 chuyến bay ở Trung Đông đã bị hủy, theo dữ liệu thống kê từ trang FlightAware.
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết các công dân nước này ở Israel hiện có “rất ít lựa chọn” để rời đi. Ông Huckabee đồng thời cảnh báo đại sứ quán Mỹ “hiện không thể sơ tán hoặc trực tiếp hỗ trợ người Mỹ” rời khỏi Israel.
Bên ngoài khu vực, các hãng hàng không khác tiếp tục chuyển hướng hoặc hủy bỏ các chuyến bay đã được lên lịch gần khu vực xung đột. Không phận của các nước UAE, Qatar, Kuwait, Israel, Bahrain, Iraq và Jordan gần như vắng bóng các chuyến bay thương mại vào sáng 3/3, theo như bản đồ cập nhật từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.
Một số ít chuyến bay đã rời UAE vào cuối ngày 2/3i, nhưng ít nhất một chuyến bay từ Ấn Độ đến Dubai đã buộc phải quay đầu.
Các chính phủ Canada, Anh và Australia cũng đang khuyến cáo công dân của họ tránh khu vực này.
Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait hôm nay (3/3) cho biết sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới “do căng thẳng đang diễn ra trong khu vực”.
“Chúng tôi đã hủy tất cả các cuộc hẹn lãnh sự thông thường và khẩn cấp. Chúng tôi sẽ thông báo khi đại sứ quán hoạt động trở lại bình thường”, trích tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X của đại sứ quán Mỹ tại Kuwait.
Cùng ngày, đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Ảrập Xêút cũng thông báo đang hủy tất cả các cuộc hẹn lãnh sự hôm 3/3 do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tình nghi do Iran tiến hành vào cơ sở này. Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút đã xác nhận thông tin về vụ tấn công.
Hãng tin CNN trích dẫn tuyên bố của đại sứ quán Mỹ tại Ảrập Xêút lưu ý: “Tất cả các cuộc hẹn dịch vụ thông thường và khẩn cấp dành cho công dân Mỹ đều bị hủy bỏ. Thông báo trú ẩn tại chỗ đối với Jeddah, Riyadh và Dhahran vẫn còn hiệu lực và chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ tại Ảrập Xêút tiếp tục trú ẩn tại chỗ".
Đại sứ quán Mỹ khuyên các công dân nên “duy trì kế hoạch an toàn cá nhân” và tránh đến cơ sở đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới.
Theo hãng tin CNN, Lực lượng Không quân Israel hôm nay (3/3) tuyên bố đang tiến hành “các cuộc tấn công đồng thời vào Tehran (Iran) và Beirut (Lebanon)”. Không quân Israel khẳng định những vụ tấn công này nhằm vào “các mục tiêu quân sự” thuộc chính quyền Iran và nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.
Nổ lớn và khói bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA
Quân đội Israel trước đó cho biết đã tập kích các bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không của Iran được sử dụng để “nhắm mục tiêu vào máy bay của Không quân Israel”. Máy bay chiến đấu của Israel “sẽ tiếp tục tấn công các nỗ lực trang bị bệ phóng tên lửa” cũng như “các địa điểm tập kết đạn dược, bệ phóng tên lửa và tên lửa đạn đạo”, quân đội Israel nhấn mạnh.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa tuyên bố trên mạng xã hội rằng các lực lượng Washington đã phá hủy một số sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cũng như các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều mục tiêu khác ở quốc gia Hồi giáo.
Tàu chiến Mỹ tham gia chiến dịch quân sự chống Iran. Ảnh: CENTCOM
Báo Guardian trích dẫn bài đăng ngày 3/3 của CENTCOM viết: "Các lực lượng Mỹ đã phá hủy các sở chỉ huy và kiểm soát của IRGC, khả năng phòng không của Iran, các địa điểm phóng tên lửa và UAV cũng như các sân bay quân sự trong các chiến dịch liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục có hành động quyết đoán chống lại các mối đe dọa sắp xảy ra từ chế độ Iran.
Video: X/@Iran_GOV
Theo hãng thông tấn bán chính thống Mehr, Cung điện Golestan của Iran, nơi được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2013, đã bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào quốc gia Hồi giáo.
Mehr lưu ý phòng ngai vàng nổi tiếng với những tấm gương bên trong cung điện cùng với các hiện vật bảo tàng đã được chuyển đến một kho lưu trữ an toàn trước đó, sau các cuộc biểu tình và cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran - Israel vào tháng 6/2025.
Theo hãng tin CNN, trên khắp nước Mỹ, hàng nghìn người đã tập trung và tuần hành một cách ôn hòa để lên án và phản đối chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran trong suốt ngày 2/3.
Người biểu tình tham gia tuần hành ôn hòa ở San Francisco, bang California, Mỹ nhằm phản đối chiến dịch quân sự chống Iran. Ảnh: Mission Local
Nhiều người ở thành phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts đã xuống đường giữa thời tiết lạnh giá. Đài WCVB, chi nhánh của CNN dẫn lời một người biểu tình bày tỏ sự phản đối của mình đối với “những cuộc chiến vô tận và nguy hiểm này”.
Tại New York, một đám đông biểu tình đã tập trung ở quận Manhattan để tham gia một cuộc mít tinh ngắn trước khi tuần hành một cách ôn hòa qua các đường phố trong thành phố, hô vang khẩu hiệu “Hãy rút tay khỏi Iran ngay bây giờ” cũng như giơ cao các biểu ngữ và áp phích phản đối xung đột.
Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở các thành phố Chicago của bang Michigan, Portland thuộc bang Oregon, Madison của bang Wisconsin và San Francisco thuộc bang California.
Cuối tuần qua, Liên minh ANSWER, một tổ chức chống chiến tranh và chiếm đóng, đã thông báo trên các mạng xã hội rằng ngày 2/3 được chọn làm ngày biểu tình toàn quốc để “chấm dứt xung đột ở Iran”.
Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbia của Iran thông báo các lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ một tiêm kích F-15 gần biên giới Kuwait. Theo nhà chức trách Iran, máy bay chiến đấu bị bắn hạ thuộc về “quân đội Mỹ gây hấn”.
Video: WANA
Hãng tin Wana cho biết, các cư dân trong khu vực, đặc biệt ở Kuwait, đã chia sẻ lên mạng xã hội những đoạn video được cho ghi lại khoảnh khắc tiêm kích Mỹ bị bắn rơi.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết tâm đánh Iran của Israel và sự chắc chắn rằng quân đội Mỹ sẽ bị nhắm mục tiêu khi Tehran đáp trả đã buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA
Theo báo Guardian, lý lẽ trên đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ các thành viên hàng đầu của Quốc hội Mỹ. Tối 2/3, các nghị sĩ Mỹ đã nhận được báo cáo đầu tiên của chính quyền Trump kể từ khi Washington mở chiến "Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran vào cuối tuần trước.
Ngoại trưởng Rubio, Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine đã trao đổi với các nhà lập pháp trong những cuộc họp kín tại Điện Capitol trước khi Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn một nghị quyết về quyền lực chiến tranh vào cuối tuần này.
Tổng thống Masoud Pezeshkian (giữa) tại cuộc họp của Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran ngày 2/3. Ảnh: WANA
Theo hãng tin Wana, Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran hôm 2/3 đã nhóm họp, với sự tham dự của Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Hojjatoleslam Gholamhossein Mohseni-Ejei và Ayatollah Alireza Arafi, một thành viên của Hội đồng Giám hộ.
Tổng thống Pezeshkian chiều 1/3 đã thông báo việc Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran bắt đầu hoạt động. Ông khẳng định Hội đồng sẽ nhất quyết tiếp tục con đường của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Hãng thông tấn CNN trích dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết đại sứ quán Mỹ tại Ảrập Xêút đã bị 2 máy bay không người lái (UAV) tình của Iran tấn công. Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết vụ tấn công chỉ "gây cháy hạn chế và thiệt hại vật chất nhỏ”.
Theo một nguồn tin, hiện không có báo cáo ban đầu nào về thương vong trong vụ việc.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố đã bắt đầu nỗ lực phá hủy “các trung tâm chính trị của Mỹ” trong khu vực. “Vụ nổ tại đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, thủ đô của Ảrập Xêút là một bước đi theo hướng này”, trích thông cáo của IRGC trên kênh Telegram.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về vụ tấn công. Ông Trump nói với trang NewsNation rằng mọi người "sẽ sớm biết” về hành động trả đũa của Washington.
Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh nằm trong số một số cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ đã bị Iran nhắm mục tiêu. Theo CNN, đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng bị tập kích vào các ngày 1/3 và 2/3.
Phái bộ Mỹ tại Ảrập Xêút thông báo đã ban hành “lệnh trú ẩn tại chỗ đối với Jeddah, Riyadh và Dhahran và đang hạn chế việc đi lại không cần thiết đến bất kỳ cơ sở quân sự nào trong khu vực”. “Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ tại Ảrập Xêút nên trú ẩn tại chỗ ngay lập tức”, đại sứ quán Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau các cuộc tấn công của UAV.
Theo hãng tin TASS, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 2/3 cảnh báo chiến dịch tấn công Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "châm ngòi" cho Thế chiến III.
"Về mặt kỹ thuật thế chiến III chưa xảy ra. Nhưng nếu Tổng thống Trump vẫn tiếp tục các hành động can thiệp quân sự, chiến tranh chắc chắn sẽ bắt đầu. Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể trở thành ngòi nổ", ông Medvedev nhấn mạnh.
Cũng theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Mỹ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. "Việc hạ sát ông Khamenei đã đặt tất cả người dân Mỹ vào nguy hiểm. Iran hiện sẽ tăng gấp 3 lần nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân", ông Medvedev nói.
Hãng tin Wana dẫn thông báo của Seyed Mohammad Mahdi Tabatabaei, Phó ban Truyền thông và Thông tin của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết Chuẩn tướng Seyed Majid Ebn-ol-Reza đã được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.
Chuẩn tướng Seyed Majid Ebn-ol-Reza. Ảnh: WANA
Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội X hôm 2/3, ông Tabatabaei cho hay quyết định bổ nhiệm được ban hành theo sắc lệnh của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Trước đó, vào ngày 26/7 năm ngoái, theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng và được sự chấp thuận của Tổng tư lệnh, Chuẩn tướng Ebn-ol-Reza đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Hậu cần các lực lượng vũ trang.
Hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) trích dẫn tin từ Bộ Quốc phòng nước này, các lực lượng Kuwait đã bắn chặn thành công 178 tên lửa đạn đạo và 384 máy bay không người lái (UAV) kể từ đầu cuộc xung đột.
Theo KUNA, 27 binh sĩ Kuwait đã bị thương, nhưng đang trong tình trạng ổn định và được điều trị kịp thời.
Trước đó, hôm 1/3, 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Kuwait. Một nguồn tin nắm rõ tình hình nói với đài CNN rằng cuộc tấn công này nhằm vào một trung tâm điều hành tạm thời của quân Mỹ tại một cảng dân sự ở Kuwait.
Các quan chức Iran cáo buộc quân đội Mỹ và Israel khi thực hiện chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” đã tấn công vào cơ sở hạt nhân tại tỉnh Natanz, trong khi IAEA lại bác bỏ.
Trang tin Al Arabiya cho hay, trong bức thư gửi đến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 2/3, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định các đòn không kích chung của quân đội Mỹ và Israel trong những ngày qua đã gây hư hại cho cơ sở làm giàu uranium Natanz nằm ở tỉnh Isfahan.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu đưa ra cùng ngày, giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định “cho đến nay, không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ cơ sở hạt nhân nào của Iran bao gồm nhà máy điện hạt nhân Bushehr, lò phản ứng Tehran hay các hạ tầng khác bị hư hại hoặc bị tấn công”.
Ông Grossi nói: “Chúng tôi đã cố liên lạc với các cơ quan quản lý hạt nhân của Iran, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Chúng tôi hy vọng kênh liên lạc thiết yếu giữa hai bên có thể được thiết lập lại càng sớm càng tốt”.
Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) mới đây đã công bố video máy bay ném bom chiến lược B-1 tham gia chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” nhằm vào Iran.
Video: US CENTCOM/Mạng xã hội X
Thông cáo của US CENTCOM trên mạng xã hội X viết rằng các máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ trong đêm 1, rạng sáng 2/3 đã thực hiện nhiều đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Iran nhằm làm suy yếu năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran.
Đoạn trích thông cáo viết: “Như lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, chúng ta sẽ phá hủy các tên lửa và hủy diệt hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa của Iran”, kèm theo đoạn video ghi cảnh máy bay ném bom B-1 xuất kích trong đêm tối.
Sáng sớm ngày 3/3, Israel và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cho biết họ đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran đang bay tới lãnh thổ của mình.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran đã được ghi nhận trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang, với hệ thống phòng không UAE nhiều lần đánh chặn các đợt tấn công như vậy.
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều 2/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kuwait hôm 1/3 đã tăng lên 6 người,
Một nguồn tin am hiểu tình hình nói với CNN rằng vụ tấn công khiến những quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là một đòn đánh trực tiếp vào một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng dân sự Shuaiba vào sáng 1/3 theo giờ địa phương.
Shuaiba là một cảng lớn ở miền nam Kuwait. Hôm 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận cuộc tấn công khiến các binh sĩ thiệt mạng đã đánh trúng một “trung tâm tác chiến chiến thuật được gia cố,” nhưng có “một” đầu đạn đã lọt qua hệ thống phòng không. Thông cáo của CENTCOM cũng cho biết một cơ sở đã bị tấn công “trong đợt tấn công ban đầu của Iran”.
Các binh sĩ này thuộc Bộ chỉ huy Hỗ trợ Chiến trường số 1 (1st Theater Sustainment Command – 1st TSC), một sở chỉ huy độc lập đặt tại căn cứ Fort Knox, bang Kentucky, với các binh sĩ từ những đơn vị khác được điều động hỗ trợ theo các đợt luân phiên kéo dài 9 tháng.
Báo The Guardian đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 2/3 (giờ Washington DC) sau khi có bài phát biểu ở Nhà Trắng về chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội”, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nếu ông không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama “thì Tehran đã sở hữu vũ khí hạt nhân”.
“Nếu tôi không chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran ‘khủng khiếp’ của ông Obama, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), thì Iran đã có được vũ khí hạt nhân từ 3 năm trước. Đó là giao dịch nguy hiểm nhất mà chúng ta từng tham gia và nếu nó được phép tồn tại, thì thế giới hiện nay sẽ là một nơi hoàn toàn khác. Mọi người có thể đổ lỗi cho ông Obama và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ‘Ngủ gật’”.
Sáng ngày 3/3 tại Tehran, cuộc xung đột đang lan rộng khắp Trung Đông dường như sẽ tiếp tục leo thang.
Một quan chức cấp cao nói với CNN rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một “sự gia tăng lớn” các cuộc tấn công vào Iran trong 24 giờ tới, trong khi Israel đã cảnh báo người dân tại một khu dân cư ở Tehran sơ tán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “những đòn tấn công mạnh nhất vẫn còn ở phía trước,” đồng thời nhấn mạnh chính quyền Trump tin rằng các mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Iran “có thể đạt được mà không cần lực lượng bộ binh trên mặt đất”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ “rời đi ngay lập tức” khỏi các quốc gia trong khu vực “do những rủi ro an ninh nghiêm trọng.”
Trong thông cáo đưa ra tối 2/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết lực lượng không quân của họ đã bắn hạ thành công 2 máy bay cường kích Su-24 của Iran. Đồng thời, các hệ thống phòng không Qatar cũng bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo và đánh chặn 5 máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thông cáo viết: “Mối đe dọa đã được xử lý ngay lập tức ngay khi bị phát hiện, theo đúng kế hoạch tác chiến khi tất cả các tên lửa đều bị bắn hạ trước khi đến được mục tiêu”.
Cho đến nay, Iran chưa bình luận về tuyên bố của quân đội Qatar.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 9 phút vào sáng ngày 2/3 với CNN, Tổng thống Donald Trump tiết lộ quân đội Mỹ đang “đánh Iran tơi bời” nhưng “đợt tấn công lớn” vẫn chưa diễn ra.
“Chúng tôi đang đánh họ tơi bời. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất tốt. Rất mạnh mẽ. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi đang sử dụng nó”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm thời gian dự kiến của cuộc xung đột, sự bất ngờ của ông trước quy mô đáp trả rộng khắp của Iran, cũng như kế hoạch chuyển giao quyền lực dự kiến của nước này.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đang làm gì thêm ngoài các cuộc tấn công quân sự để giúp người dân Iran giành lại quyền kiểm soát đất nước từ chính quyền hiện tại hay không, ông Trump trả lời: “Có”
“Chúng tôi thực sự đang làm như vậy. Nhưng hiện giờ chúng tôi muốn mọi người ở trong nhà. Ngoài kia không an toàn. Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh họ thật mạnh. Đợt tấn công lớn vẫn chưa xảy ra. Đòn lớn sắp tới”, Tổng thống Mỹ nói.
Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện New York hôm 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không loại trừ khả năng gửi bộ binh Mỹ đến Iran và khẳng định chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” đã vượt xa kế hoạch ban đầu khi vô hiệu hóa hàng chục quan chức cấp cao của Iran.
Tổng thống Mỹ Trump phát biểu hôm 2/3. Ảnh: Nhà Trắng
“Tôi không hề e ngại việc đưa bộ binh vào chiến trường. Như mọi vị tổng thống khác vẫn nói ‘Sẽ không có quân bộ binh nào cả’. Tôi không nói như vậy… Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đang đạt đúng tiến độ, thậm chí còn vượt xa tiến độ dự kiến khi vô hiệu hóa giới lãnh đạo Iran, 49 người thiệt mạng và chúng tôi ước tính việc đó sẽ mất ít nhất 4 tuần. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành chỉ trong 1 ngày”, ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó nhấn mạnh ông không sợ các đòn trả đũa của Iran, đồng thời tiết lộ thời điểm bản thân đưa ra quyết định cuối cùng cho chiến dịch tấn công Iran “sau các cuộc đối thoại ở Geneva hồi tuần trước, một phần là bởi thông tin tình báo cho thấy Iran đang bí mật nối lại các dự án hạt nhân”.
Tổng thống Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán nghiêm túc, Iran đã có mặt ở đó và rồi họ giảm bớt cam kết... Tôi tin rằng bản thân đã làm điều đúng đắn và đa số người dân Mỹ ủng hộ tôi”.
-03/03/2026 06:03 AM (GMT+7)