Công ty dịch vụ dầu khí Mỹ âm thầm mở rộng kinh doanh tại Nga

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ và EU nhằm "bóp nghẹt" doanh thu của Moscow từ dầu mỏ, công ty dịch vụ dầu khí đa quốc gia Weatherford International vẫn âm thầm mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nga, tờ Financial Times đưa tin tuần trước.

Theo Financial Times, trong nửa đầu năm 2025, doanh thu từ hoạt động tại Nga của Weatherford chiếm 7% tổng doanh thu toàn cầu 2,4 tỷ USD của công ty này, tăng từ mức 5% trong cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, Weatherford đã tạo ra khoảng 244 triệu USD doanh thu từ các hoạt động tại Nga, châu Âu và khu vực cận Sahara trong quý II/2025, tăng 23% so với quý I/2025 nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, giá trị tiền mặt và tài sản của công ty tại Nga đã tăng từ 233 triệu USD vào cuối năm ngoái lên 332 triệu USD vào cuối tháng 6 năm nay, cho thấy sự đầu tư đáng kể vào thị trường này.

Weatherford, công ty có trụ sở chính tại Houston (Texas, Mỹ), cũng được ghi nhận đã đăng tuyển khoảng 100 vị trí việc làm tại Nga kể từ cuối tháng 2 – thời điểm các lệnh trừng phạt mới của Washington nhắm vào lĩnh vực dịch vụ dầu khí có hiệu lực.

Weatherford International là một trong những công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất của Mỹ. Ảnh: Weatherford

Trong khi các đối thủ lớn hơn như Baker Hughes và Halliburton đã bán các đơn vị tại Nga cho ban quản lý địa phương kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, Weatherford và SLB (trước đây là Schlumberger) vẫn tiếp tục hoạt động.

Các lệnh trừng phạt cấm các công ty Mỹ cung cấp dịch vụ phát triển mỏ dầu và sản xuất dầu thô cho bất kỳ thực thể nào tại Nga. Washington cũng đã trừng phạt hơn 30 nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu của Nga nhằm gây gián đoạn ngành dầu khí, một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất của gã khổng lồ Á-Âu.

Giám đốc điều hành SLB, Olivier Le Peuch, cho biết vào tháng 1 rằng hoạt động của công ty "phù hợp với các lệnh trừng phạt mới". Công ty vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga và đã đăng tuyển 382 việc làm tại quốc gia này kể từ cuối tháng 2.

Tờ Financial Times dẫn lời ông Sergey Vakulenko, một chuyên gia cao cấp từ Trung tâm Carnegie về Nga và Á-Âu cho rằng các công ty như Weatherford và SLB có thể đã tái cấu trúc hoạt động tại Nga thành các đơn vị tự chủ để tránh vi phạm các lệnh trừng phạt.

"Có ít nhất 50% khả năng doanh thu được tạo ra tại Nga sẽ ở lại Nga và được tái đầu tư tại đó thay vì được gửi về công ty mẹ", ông Vakulenko nói với tờ báo Anh.

Ngoài ra, các hạn chế mà Nga áp dụng nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng gây khó khăn cho việc doanh nghiệp của các quốc gia "không thân thiện" chuyển lợi nhuận ra khỏi đất nước.

Ví dụ, Ngân hàng Raiffeisen được cho là đã thực hiện một kế hoạch phức tạp để chuyển tiền bằng cách mua cổ phiếu của công ty xây dựng Áo Strabag do ông Oleg Deripaska sở hữu, vốn sẽ được chuyển dưới dạng cổ tức cho ngân hàng mẹ ở Áo. Kế hoạch này đã bị chặn lại do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ông Deripaska.

Các chuyên gia pháp lý nói với Financial Times rằng bất kỳ sự tham gia nào của các cá nhân hoặc tổ chức Mỹ vào các hoạt động tại Nga đều có thể vi phạm luật pháp Mỹ.