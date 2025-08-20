Diễn biến mới sau khi Ukraine vô hiệu hóa đường ống dẫn dầu Nga cung cấp cho EU

Trạm bơm Nikolskoye-1 thuộc tuyến đường ống Druzhba ở vùng Tambov của Nga. Ảnh: United24.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine gần đây xác nhận việc Kiev tập kích khiến tuyến đường ống phải dừng vận hành. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào xuất khẩu năng lượng của Nga cho các khách hàng trong Liên minh châu Âu (EU) như Hungary hay Slovakia.

Trang tin Militarnyi cho biết, cuộc tấn công trong đêm 18/8 do lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Ukraine thực hiện. UAV Ukraine đã đánh trúng trạm bơm Nikolskoye-1 tại vùng Tambov ở Nga, nơi cách tiền tuyến khoảng 400 km. Sự cố này khiến đường ống tạm ngừng hoạt động.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vụ cháy bùng phát sau đòn đánh trực diện bằng UAV là nguyên nhân khiến hoạt động bơm dầu qua đường ống Druzba bị tạm đình chỉ. Trạm Nikolskoye-1 vốn là nút quan trọng trong hệ thống đường ống dài 5.500 km, vận chuyển khối lượng lớn dầu thô và sản phẩm lọc sang thị trường châu Âu.

UAV tầm xa An-196 Liutyi do Ukraine phát triển. Ảnh: Euromaidan Press.

Tư lệnh lực lượng SBS, ông Robert “Madyar” Brovdi, xác nhận đợt tấn công và tuyên bố việc vận hành tuyến ống đã “ngừng vô thời hạn”. Ông cũng nhắc lại rằng Nga mới hoàn tất nâng cấp hệ thống an toàn của trạm này vào cuối tháng 7, nhưng các thiết bị hiện đại vẫn không ngăn được hỏa hoạn sau đòn tập kích của Ukraine bằng UAV.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto xác nhận nguồn cung dầu bị gián đoạn và chỉ trích gay gắt hành động của Ukraine. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho rằng Budapest từ lâu đã bỏ qua cảnh báo về việc phụ thuộc vào năng lượng Nga, và “nếu có phàn nàn thì hãy gửi tới Moscow”.

Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Nhưng theo thông tin cập nhật vào sáng ngày 20/8, thiệt hại được cho là đã nhanh chóng được khắc phục.

Hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba đã được khôi phục sau khi phía Nga khắc phục sự cố ở trạm bơm Nikolskoe-1. Ngoại trưởng Hungary cho biết việc vận chuyển dầu hiện đang diễn ra mà không bị gián đoạn.

"Chúng tôi hi vọng Ukraine sẽ không thực hiện thêm một cuộc tấn công nào nữa vào tuyến đường ống vốn rất quan trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng của chúng tôi", ông Szijjarto nói.

Tuyến đường ống Druzhba, với tổng công suất vận chuyển lên tới 2 triệu thùng mỗi ngày, có tổng chiều dài gần 9.000 km và kết nối các mỏ dầu của Nga với các thị trường châu Âu.