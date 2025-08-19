“Đòn giáng” vào nhà máy lọc dầu Nga ở quốc gia châu Á

Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) đã ngừng xử lý các giao dịch thương mại và ngoại tệ của Nayara Energy – công ty đứng đằng sau nhà máy lọc dầu Nga lớn thứ hai tại quốc gia Nam Á này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nayara Energy đã bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vào tháng trước và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ vì New Delhi từ chối ngừng mua dầu Nga, tờ Economic Times đưa tin tuần trước, trích dẫn các nguồn tin thân cận.

Theo nguồn tin của tờ báo Ấn Độ, SBI đưa ra quyết định này nhằm mục đích tránh các biện pháp hạn chế tiếp theo có thể xảy ra từ Mỹ và EU.

Nguồn tin này cũng cho biết, đây là một quyết định chính sách nội bộ của SBI, không được thúc đẩy bởi bất kỳ chỉ thị nào của chính phủ và phản ánh đánh giá của ngân hàng về cách tốt nhất để xử lý các tình huống như vậy.

Tuy nhiên, đây lại là "đòn giáng" vào nhà máy lọc dầu Nga ở quốc gia Nam Á. Nayara Energy xử lý 8% công suất lọc dầu của Ấn Độ, với trọng tâm là nhà máy lọc dầu Vadinar, nhà máy lớn thứ hai của đất nước với công suất khoảng 400.000 thùng/ngày.

Nhà máy lọc dầu Vadinar. Ảnh: Nayara Energy

Nayara Energy có sự tham gia sở hữu đáng kể từ Nga: Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosneft sở hữu 49% cổ phần, và 49% khác thuộc về Kesani Enterprises, một liên doanh do quỹ đầu tư United Capital Partners (có trụ sở tại Moscow) sở hữu một nửa.

Nhà máy Vadinar phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu thô từ Nga, chiếm khoảng 70-90% nguyên liệu đầu vào, đồng thời xuất khẩu phần lớn sản phẩm tinh chế sang các thị trường quốc tế, bao gồm cả châu Âu và Trung Đông cho đến gần đây.

Trong vòng trừng phạt thứ 18 đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, EU hồi tháng 7 đã nhắm mục tiêu vào Nayara Energy, gây áp lực lớn lên hoạt động của công ty.

Mặc dù Nayara Energy cũng có mạng lưới phân phối bán lẻ riêng trên khắp Ấn Độ và có thể chuyển hướng hoạt động bán hàng sang thị trường nội địa, sản lượng của nhà máy Vadinar đã giảm do khó khăn trong việc đảm bảo tàu chở dầu cho việc vận chuyển dầu thô và xuất khẩu sản phẩm tinh chế.

Nhiều tàu đã thay đổi hành trình trước hoặc sau khi ghé cảng của nhà máy, dẫn đến các vấn đề logistics trong hoạt động xuất khẩu.

Trong một tuyên bố với Times of India tuần trước, Nayara Energy khẳng định vẫn duy trì hoạt động ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt "bất công".

"Chúng tôi đang tích cực hợp tác với các cơ quan chính phủ và tất cả các đối tác để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch diễn ra suôn sẻ và tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động", Nayara Energy cho biết.

Một lĩnh vực khác mà công ty có thể cần hỗ trợ là việc thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế. SBI được cho là đã ngừng xử lý các giao dịch tài chính nước ngoài của Nayara nhằm tránh nguy cơ bị EU trừng phạt và bị Mỹ áp thêm thuế quan lên toàn bộ Ấn Độ, một nguồn tin nội bộ nói với Economic Times.