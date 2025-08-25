Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga để "trả đũa" Hungary?

Ông Zelensky và ông Orban gặp nhau ở Kiev vào ngày 2/7/2024. Ảnh: NurPhoto.

Theo tờ Ukrainska Pravda, ông Zelensky đề cập số phận đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang EU trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney ở Kiev hôm 24/8.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra khi trả lời câu hỏi của phóng viên về các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba trong lãnh thổ Nga.

Druzhba là tuyến đường ống quan trọng cung cấp dầu Nga cho nhiều nước EU. Do xung đột ở Ukraine, hiện chỉ còn Hungary và Slovakia mua dầu Nga thông qua tuyến đường ống này.

“Chúng tôi luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Bây giờ, số phận đường ống Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Hungary”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo.

Việc Thủ tướng Hungary Viktor Orban liên tục phủ quyết việc thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine được xem là mâu thuẫn lớn nhất giữa hai nước.

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto chỉ trích ông Zelensky đe dọa và gây ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của Hungary. “Chúng tôi kêu gọi ông Zelensky ngừng đe dọa Hungary, ngừng gây ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của chúng tôi”, ông Szijjarto nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gửi thông điệp đáp trả, đề nghị Hungary giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga thay vì đổ lỗi cho Kiev.

“Không cần phải nhắc Tổng thống Ukraine Zelensky cần làm gì hoặc nói gì. Ông ấy là Tổng thống Ukraine, không phải Hungary”, ông Sybiha nói, theo tờ Kyiv Independent. “An ninh năng lượng của Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào chính họ. Hãy đa dạng nguồn cung, không phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, giống như phần còn lại của châu Âu”.

Trong tháng 8, Ukraine đã 3 lần tấn công mạng lưới đường ống dẫn dầu Druzhba trong lãnh thổ Nga. Vụ tấn công mới nhất hôm 22/8 nhằm vào trạm bơm Unecha ở vùng Bryansk của Nga. Đây là lần thứ hai trạm bơm Unecha bị nhắm tới sau cuộc tấn công vào ngày 13/8.

Hôm 18/8, Ukraine cũng tấn công trạm bơm Nikolskoye ở vùng Tambov của Nga. Các cuộc tấn công như vậy đã làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường ống Druzhba cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia.

Theo các dữ liệu công khai, trong tháng 7/2025, Hungary và Slovakia nhập khẩu dầu Nga với trị giá lần lượt là 232 triệu USD và 196 triệu USD.